Planet Funk tornano con "Feel Everything": un nuovo inizio con l'album "Blooom"

Il 2026 si apre all’insegna della musica elettronica con il ritorno dei Planet Funk, uno dei collettivi più rappresentativi della scena dance italiana e internazionale. È disponibile da oggi, venerdì 9 gennaio, in radio, video e digitale il nuovo singolo inedito “Feel Everything”, brano che anticipa di una settimana l’uscita del nuovo album “Blooom”, prevista per venerdì 16 gennaio.

Su atmosfere sonore tipiche del gruppo, il testo scritto da Dan Black esplora una condizione contemporanea di fragilità e contraddizione: una sensibilità acuita che, invece di tradursi in apertura e connessione, spesso diventa sovraccarico emotivo. È l’immagine di un’epoca in cui l’eccesso di stimoli e informazioni genera ansia e incertezza, costringendo a un continuo equilibrio tra apertura e resistenza emotiva.

L’artwork del singolo e del disco, realizzato da Nationhood, traduce visivamente questa tensione, evocando il senso di smarrimento e solitudine urbana: sirene lontane e rumori di città che amplificano la sensazione di isolamento anche in mezzo alla folla.

“Blooom” segna così un nuovo capitolo nella lunga storia dei Planet Funk, collettivo nato nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri). In oltre venticinque anni di carriera, la band ha saputo fondere elettronica e melodia, firmando successi entrati nella memoria collettiva e collaborando con grandi artisti italiani e internazionali.

Nel corso dell’ultimo anno, Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) hanno vissuto una fase creativa intensa, alternando studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero. Questo percorso si traduce oggi in una nuova energia e in una visione rivolta al futuro.

L’uscita di “Feel Everything” arriva a chiudere un 2025 denso di successi, aperto dal singolo “Nights in White Satin”, giunto ai vertici delle classifiche radio, e seguito da progetti che hanno confermato la versatilità artistica del gruppo: “I Get a Rush”, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix di “A me mi piace” e “È Naturale” insieme a Francesca Michielin.

In questo nuovo capitolo, la memoria di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu resta parte viva e pulsante della storia dei Planet Funk. La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante. “Blooom” è anche un omaggio a loro: una fioritura artistica che trasforma l’eredità del passato in linfa per nuove direzioni, un disco che guarda avanti con consapevolezza e desiderio di rinnovamento.

Dal debutto con “Non Zero Sumness” nel 2002, i Planet Funk hanno attraversato generi e generazioni senza mai perdere la propria identità, diventando ambasciatori di una musica elettronica dal respiro internazionale. Con “Feel Everything” e “Blooom”, la band conferma la sua capacità di parlare al presente, continuando a reinventarsi con coerenza, ispirazione e sensibilità.

