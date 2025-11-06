PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Sony Interactive Entertainment torna a emozionare i fan con una nuova campagna dal titolo “It Happens on PS5”, un tributo ai momenti più intensi e sorprendenti vissuti dalla community di giocatori su PlayStation 5. L’iniziativa celebra il quinto anniversario della console, simbolo di una generazione di videogiochi che ha ridefinito il concetto di intrattenimento domestico.

Al centro della campagna c’è la volontà di raccontare il potere delle esperienze condivise che nascono su PS5: dalle sfide più epiche alle vittorie inattese, passando per le connessioni autentiche tra giocatori in tutto il mondo. “It Happens on PS5” vuole mettere in luce non solo le capacità tecniche della console ma soprattutto le emozioni e il senso di appartenenza che la piattaforma è in grado di generare.

In Italia, la campagna prende vita con un’installazione spettacolare nel cuore di Milano, presso la suggestiva location galleggiante The Flo, sul Naviglio Grande. Un luogo scelto non a caso: è proprio sull’acqua, simbolo di fluidità e trasformazione, che questa celebrazione dell’immaginazione e delle possibilità infinite del gioco trova la sua forma più iconica.

L’attivazione milanese rappresenta il fulcro di un più ampio progetto di comunicazione, che si sviluppa attraverso una strategia integrata su TV, digital, social e content creator. L’obiettivo è raccontare, attraverso linguaggi e piattaforme diverse, la varietà e la ricchezza delle esperienze create dalla community PlayStation in questi anni.

La campagna non si limita a guardare al passato: è anche uno sguardo verso il futuro, verso ciò che continuerà ad accadere su PS5 grazie ai nuovi titoli in arrivo e alle infinite possibilità offerte dal mondo PlayStation.

“It Happens on PS5” si afferma così come un invito a celebrare non solo un anniversario, ma un modo di vivere il gioco che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Un’occasione per ricordare che, tra innovazione tecnologica e passione condivisa, le esperienze più straordinarie non si pianificano: succedono, semplicemente, su PS5.