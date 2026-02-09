Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”

Connect with us

The Pokémon Company International ha inaugurato ufficialmente le celebrazioni per i trent’anni del brand con il lancio della campagna globale “Qual è il tuo preferito?”, un’iniziativa che accompagnerà la community mondiale per i prossimi dodici mesi. L’obiettivo è celebrare tre decenni di un fenomeno culturale che continua ad affascinare milioni di appassionati di ogni età.

Il debutto è avvenuto su uno dei palcoscenici più seguiti al mondo, il Super Bowl LX, dove è stato trasmesso lo spot dedicato alla nuova campagna, ora disponibile sui canali ufficiali del brand. Il video, realizzato con un cast internazionale d’eccezione, riunisce star del calibro di Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal e Young Miko. Ognuno di loro ha svelato il proprio Pokémon preferito, testimonianza della portata universale e intergenerazionale della community.

Kenji Okubo, Presidente di The Pokémon Company International, ha sottolineato il significato profondo del progetto: “La campagna ‘Qual è il tuo preferito?’ incarna la missione di Pokémon: unire le persone attraverso una passione comune. Fin dagli esordi, chiedere a un altro Allenatore quale fosse il suo Pokémon preferito è sempre stato il modo migliore per accendere una conversazione. È una domanda che genera dibattiti appassionati e ci ricorda che ognuno può trovare un Pokémon in cui rispecchiarsi.”

Okubo ha poi aggiunto: “Mentre ci prepariamo a vivere un anno di festeggiamenti, vogliamo ringraziare gli Allenatori di ogni parte del mondo per aver reso questa community così globale, eterogenea e capace di attraversare le generazioni. Non vediamo l’ora di sorprendervi con le numerose iniziative ed eventi che sveleremo nei prossimi mesi.”

Dopo il lancio, l’iniziativa si sposta nelle mani della community globale attraverso Pokémon GO, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Gli utenti potranno partecipare a una nuova sfida fotografica scattando e condividendo immagini del proprio “compagno” preferito tramite una funzione inedita dell’app. Utilizzando l’hashtag ufficiale #Pokemon30, i fan di tutto il mondo potranno confrontarsi, raccontare la propria esperienza e scoprire quali siano i Pokémon più amati a livello internazionale.

Le celebrazioni per il trentennale non si fermeranno al mondo digitale. Sono infatti in programma appuntamenti dal vivo pensati per coinvolgere Allenatori di ogni età. Tra le iniziative spiccano gli eventi “Giornata radiosa” e “Serata elettrizzante”: i primi dedicati alle famiglie, con attività e intrattenimento aperti a tutti, e i secondi pensati per un pubblico adulto cresciuto insieme al franchise.

I dettagli relativi a date e location saranno annunciati nei prossimi mesi, ma la promessa è quella di un anno intero di sorprese, esperienze immersive e momenti di condivisione per celebrare un marchio che, a trent’anni dalla nascita, continua a essere un punto di riferimento nella cultura pop e nell’immaginario collettivo.

Con “Qual è il tuo preferito?”, Pokémon rinnova così il suo spirito originario: quello di un mondo dove ogni generazione trova il proprio eroe, la propria avventura e, naturalmente, il proprio Pokémon del cuore.

