Pokémon Champions arriva su Nintendo Switch l’8 aprile: debutto nel circuito competitivo Play! Pokémon

The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato l’uscita di Pokémon Champions, il nuovo titolo della serie principale dedicato alle lotte tra Allenatori, disponibile su Nintendo Switch dall’8 aprile e successivamente su dispositivi mobili nel corso dell’anno.

Con Pokémon Champions, le tradizionali meccaniche di combattimento vengono ripensate per un pubblico più ampio, grazie alla possibilità di giocare in modalità multipiattaforma tra versione console e mobile. I giocatori potranno elaborare strategie basate su un’ampia varietà di tipi, abilità e mosse, sfruttando al meglio la sinergia tra i propri Pokémon.

Uno degli elementi più attesi è la compatibilità con Pokémon HOME, che consentirà di trasferire nel gioco i propri Pokémon provenienti da altri capitoli della serie principale o da Pokémon GO. Questa integrazione permetterà agli Allenatori di affrontare lotte ed eventi portando con sé i propri compagni d’avventura.

Il titolo diventerà anche il nuovo riferimento per le competizioni videoludiche ufficiali del circuito Play! Pokémon. Il debutto competitivo avverrà ai Campionati Regionali di Indianapolis, in programma dal 29 al 31 maggio, per poi proseguire con i Campionati Speciali di Torino il 6 e 7 giugno, i Campionati Internazionali Nordamericani a New Orleans dal 12 al 14 giugno e, infine, i Campionati Mondiali Pokémon previsti dal 28 al 30 agosto.

Per accompagnare l’uscita, sarà disponibile un Pacchetto introduttivo che include il gioco base e alcuni vantaggi esclusivi pensati per agevolare le prime fasi dell’avventura. Inoltre, i possessori di Nintendo Switch 2 potranno beneficiare di un aggiornamento gratuito in grado di offrire una veste grafica ottimizzata, scaricabile dal giorno del lancio.

Un altro dei punti di forza del nuovo titolo è il ritorno delle Megaevoluzioni, che segna una delle novità più apprezzate dai fan. Tra queste spiccano MegaMeganium, MegaEmboar e MegaFeraligatr, già apparse in Leggende Pokémon: Z-A e ora pronte a mostrare le proprie abilità esclusive in battaglia.

MegaMeganium sfrutterà Megasolar, una nuova abilità che gli consente di usare le proprie mosse come se lo stato di Sole intenso fosse sempre attivo. MegaEmboar potrà contare su Rompiforma, che gli permette di ignorare gli effetti delle abilità avversarie. MegaFeraligatr introdurrà invece Pelledrago, con la quale tutte le mosse di tipo Normale diventeranno di tipo Drago, aumentando la loro potenza del 20%.

Con tutte queste caratteristiche, Pokémon Champions si propone come un capitolo centrale nell’evoluzione della serie, capace di coniugare il richiamo alla tradizione con nuove soluzioni pensate per il futuro competitivo del brand. L’appuntamento per i fan è fissato all’8 aprile, quando gli Allenatori di tutto il mondo potranno finalmente iniziare una nuova avventura sulle loro Nintendo Switch.