Pokémon Pocket si espande con “Parata Fantasmagorica”: Mega Gardevoir protagonista

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di una nuova e attesissima espansione per il suo Gioco di Carte Collezionabili digitale, Pokémon Pocket. Si tratta di “Parata Fantasmagorica”, disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 gennaio 2026. L’espansione introduce novità significative sul fronte collezionistico e competitivo, arricchendo l’esperienza di gioco con nuove carte e funzioni all’interno dell’app.

Mega Gardevoir sarà al centro della scena nella nuova serie di buste, che offriranno illustrazioni coloratissime e a tema festoso. Con l’arrivo di “Parata Fantasmagorica” debuttano anche le carte Pokémon-ex Megaevoluzione e, per la prima volta nel GCC Pokémon Pocket, il leggendario Ogerpon nella forma di Ogerpon Maschera Turchese-ex. L’espansione introdurrà inoltre le nuove carte Stadio, un tipo di carte Allenatore concepito per dare maggior dinamismo alle lotte.

Sul canale ufficiale Pokémon è già disponibile un trailer di anteprima che mostra le nuove carte e l’atmosfera festosa di questa espansione.

Oltre alle novità nel gioco di carte, il 29 gennaio arriveranno anche importanti aggiornamenti per l’app Pokémon Pocket. Sarà introdotta una nuova funzione di messaggistica che permetterà ai giocatori di comunicare in modo più efficace durante gli scambi. Gli utenti potranno scegliere messaggi predefiniti per indicare, per esempio, se desiderano ricevere una carta specifica dalla propria lista dei desideri o una carta in un’altra lingua. Nella stessa data, nella sezione “Lotta”, verranno aggiunte le lotte casuali: una modalità in cui il mazzo dell’avversario rimarrà segreto fino all’inizio della sfida, rendendo ogni incontro più imprevedibile e strategico.

A completare il periodo di aggiornamenti arriveranno diversi eventi speciali dedicati alla community dei giocatori. Dal 30 gennaio al 27 aprile si terranno le Missioni regalo mazzo élite, grazie alle quali sarà possibile ottenere un potente mazzo di tipo Fuoco contenente Mega Blaziken-ex ed Entei-ex. Nello stesso intervallo di tempo saranno disponibili anche le Missioni collezione carte utili, che consentiranno di ottenere carte Allenatore con effetti preziosi, tra cui Copiona e Mantello Gigante.

Dal 12 al 22 febbraio i giocatori potranno partecipare all’Evento bonus Mega Medicham-ex, affrontando lotte speciali con CPU per ricevere buste promozionali della serie B (vol. 4). Successivamente, dal 15 al 25 febbraio, sarà la volta dell’Evento pesca misteriosa, durante il quale compariranno inedite carte promozionali di Cinderace e Vulpix di Alola. Durante quest’ultimo evento sarà anche possibile ottenere un Buono negozio evento da scambiare con una carta promozionale esclusiva.

Con “Parata Fantasmagorica”, Pokémon Pocket continua a evolversi trasformando ogni partita in un’esperienza sempre più completa e immersiva. I fan e i nuovi giocatori potranno presto esplorare una collezione ancora più ricca e colorata, mentre gli allenatori più competitivi troveranno nuove possibilità tattiche per le loro lotte digitali.