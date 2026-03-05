Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Pokémon Pokopia è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Published

Con l’arrivo di Pokémon Pokopia, disponibile dal 5 marzo in esclusiva per Nintendo Switch 2, il celebre universo dei Pokémon festeggia i suoi trent’anni con una sorprendente svolta di genere. Per la prima volta nella storia del franchise videoludico, i Pokémon diventano protagonisti di un’esperienza di simulazione e costruzione in grado di mettere da parte le consuete dinamiche di cattura e lotta, offrendo invece un’avventura rilassante, immersiva e fortemente creativa.

Pokémon Pokopia invita il giocatore a ricostruire un mondo inaridito e privo di esseri umani, impersonando un Ditto chiamato a sfruttare le proprie abilità per ridare forma a un autentico paradiso per i Pokémon. La ricostruzione, basata su cooperazione e personalizzazione, rappresenta il cuore dell’esperienza: ogni creatura contribuisce con le proprie capacità uniche alla crescita dell’ambiente, favorendo la nascita di una comunità in armonia con la natura.

Un aspetto distintivo del gioco è l’atmosfera rilassata e contemplativa, pensata per incoraggiare la creatività. Pokémon Pokopia abbandona il ritmo serrato dei titoli principali della saga per proporre una formula più intima e collaborativa, in cui la scoperta e la condivisione con altri giocatori diventano strumenti di esplorazione e di espressione. Tra le figure che accompagnano il giocatore nell’avventura emergono il Professor Tangrowth, il curioso Pallichu, Granmuschio e il Maestro Smeargle, ognuno dei quali contribuisce a costruire la dimensione narrativa di un gioco che punta a rivoluzionare il modo di vivere l’universo Pokémon.

Dal punto di vista tecnico, il titolo supporta la funzione GameShare, che permette agli utenti di condividere l’esperienza con chi non possiede il gioco, e fino a quattro giocatori possono partecipare insieme in modalità wireless locale o online. Questa caratteristica rafforza la vocazione cooperativa alla base del progetto, trasformando ogni sessione in un momento di convivialità e creatività condivisa. È inoltre possibile visitare le città degli altri giocatori, ospitarli nella propria o unire le forze nel ricostruire e decorare le rispettive isole.

La scelta di lanciare Pokémon Pokopia in coincidenza con il trentesimo anniversario del brand non è casuale. Dalla prima apparizione nel 1996 con Pokémon Versione Verde e Pokémon Versione Rossa per Game Boy, la saga ha saputo evolversi e reinventarsi, passando dai giochi di ruolo classici a una molteplicità di esperienze legate a film, serie animate, giochi di carte e, ora, simulatori di vita. Pokémon Pokopia incarna perfettamente questa capacità di rinnovamento continuo, ribadendo il ruolo centrale dei videogiochi nell’immaginario Pokémon e la volontà di esplorare nuovi linguaggi in campo interattivo.

Disponibile sia in formato digitale su Nintendo eShop sia in versione fisica dal My Nintendo Store, il titolo rappresenta una tappa cruciale per il futuro della serie e per i fan di ogni età. Lontano dai riflettori delle gare e delle competizioni, Pokémon Pokopia propone un approccio più umano e pacifico, dove la collaborazione e la fantasia sostituiscono la rivalità e dove, ancora una volta, i Pokémon si confermano simbolo di un mondo capace di rinnovarsi, restando fedele al proprio spirito originario.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Motori

Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: “Poesie Clandestine”, il primo album insieme da domani negli store

Giochi

Pokémon Pokopia è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Motori

Toyota rinnova il suo impegno per il sociale ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Moda

arena presenta la collezione SS26: stile, performance e sostenibilità per i fitness swimmers

Motori

Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

Spettacolo

GIORGIA MALERBA: online il videoclip di “5 MINUTI”

Motori

Dacia STRIKER: il nuovo crossover che rompe le regole

Spettacolo

com stampa/ PATTY PRAVO esce domani il nuovo album “Opera”

Motori

Aprilia SR GT 400: al via il prebooking online

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Durante un nuovo Indie World, Nintendo ha svelato una ricca selezione di giochi indipendenti destinati ad ampliare ulteriormente il catalogo di titoli per Nintendo...

1 giorno ago

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Dalle pozzanghere di fango alle strade di Londra: Papà Pig sarà protagonista di un’iniziativa unica nella TCS London Marathon 2026, correndo per sostenere la...

2 giorni ago

Giochi

Animal Crossing: New Horizons approda nel mondo reale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Dal 28 marzo 2026 l’universo rilassante e colorato di Animal Crossing: New Horizon lascia lo schermo per la prima volta e prende vita tra le...

3 giorni ago

Giochi

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Il Pokémon Day 2026 ha segnato un traguardo storico per il celebre franchise dei mostriciattoli tascabili. The Pokémon Company ha celebrato i 30 anni...

3 giorni ago