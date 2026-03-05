Pokémon Pokopia è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Con l’arrivo di Pokémon Pokopia, disponibile dal 5 marzo in esclusiva per Nintendo Switch 2, il celebre universo dei Pokémon festeggia i suoi trent’anni con una sorprendente svolta di genere. Per la prima volta nella storia del franchise videoludico, i Pokémon diventano protagonisti di un’esperienza di simulazione e costruzione in grado di mettere da parte le consuete dinamiche di cattura e lotta, offrendo invece un’avventura rilassante, immersiva e fortemente creativa.

Pokémon Pokopia invita il giocatore a ricostruire un mondo inaridito e privo di esseri umani, impersonando un Ditto chiamato a sfruttare le proprie abilità per ridare forma a un autentico paradiso per i Pokémon. La ricostruzione, basata su cooperazione e personalizzazione, rappresenta il cuore dell’esperienza: ogni creatura contribuisce con le proprie capacità uniche alla crescita dell’ambiente, favorendo la nascita di una comunità in armonia con la natura.

Un aspetto distintivo del gioco è l’atmosfera rilassata e contemplativa, pensata per incoraggiare la creatività. Pokémon Pokopia abbandona il ritmo serrato dei titoli principali della saga per proporre una formula più intima e collaborativa, in cui la scoperta e la condivisione con altri giocatori diventano strumenti di esplorazione e di espressione. Tra le figure che accompagnano il giocatore nell’avventura emergono il Professor Tangrowth, il curioso Pallichu, Granmuschio e il Maestro Smeargle, ognuno dei quali contribuisce a costruire la dimensione narrativa di un gioco che punta a rivoluzionare il modo di vivere l’universo Pokémon.

Dal punto di vista tecnico, il titolo supporta la funzione GameShare, che permette agli utenti di condividere l’esperienza con chi non possiede il gioco, e fino a quattro giocatori possono partecipare insieme in modalità wireless locale o online. Questa caratteristica rafforza la vocazione cooperativa alla base del progetto, trasformando ogni sessione in un momento di convivialità e creatività condivisa. È inoltre possibile visitare le città degli altri giocatori, ospitarli nella propria o unire le forze nel ricostruire e decorare le rispettive isole.

La scelta di lanciare Pokémon Pokopia in coincidenza con il trentesimo anniversario del brand non è casuale. Dalla prima apparizione nel 1996 con Pokémon Versione Verde e Pokémon Versione Rossa per Game Boy, la saga ha saputo evolversi e reinventarsi, passando dai giochi di ruolo classici a una molteplicità di esperienze legate a film, serie animate, giochi di carte e, ora, simulatori di vita. Pokémon Pokopia incarna perfettamente questa capacità di rinnovamento continuo, ribadendo il ruolo centrale dei videogiochi nell’immaginario Pokémon e la volontà di esplorare nuovi linguaggi in campo interattivo.

Disponibile sia in formato digitale su Nintendo eShop sia in versione fisica dal My Nintendo Store, il titolo rappresenta una tappa cruciale per il futuro della serie e per i fan di ogni età. Lontano dai riflettori delle gare e delle competizioni, Pokémon Pokopia propone un approccio più umano e pacifico, dove la collaborazione e la fantasia sostituiscono la rivalità e dove, ancora una volta, i Pokémon si confermano simbolo di un mondo capace di rinnovarsi, restando fedele al proprio spirito originario.