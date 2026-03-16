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Pokémon Sleep ora compatibile con gli smartwatch Garmin: dormire diventa un’avventura

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Pokémon Sleep amplia il proprio universo digitale e introduce una nuova integrazione che promette di rendere il monitoraggio del sonno ancora più coinvolgente. L’app è ora compatibile con gli smartwatch Garmin, consentendo agli utenti di sfruttare le funzioni avanzate dei dispositivi per analizzare il proprio riposo e scoprire nuovi stili di sonno dei Pokémon.

In occasione di questa collaborazione, realizzata per celebrare la Giornata Mondiale del Sonno, The Pokémon Company International ha diffuso due nuovi video promozionali, *“Pokémon Sleep x Garmin – L’avventura dei tuoi sogni, notte e giorno”* e *“Buongiorno con Pokémon Sleep”*, disponibili sul canale ufficiale dell’azienda. Le immagini raccontano come la tecnologia di Garmin e il mondo dei Pokémon si uniscano per trasformare il sonno in un’esperienza interattiva, dove il riposo diventa una parte integrante del gioco.

Gli Allenatori che si registreranno e utilizzeranno il proprio smartwatch Garmin per misurare il sonno tra il 13 marzo e il 1° novembre 2026 riceveranno in omaggio tre Pokébiscotti, un premio virtuale da riscattare direttamente nell’app toccando il pacco regalo nel menu principale. Un piccolo bonus pensato per incentivare l’utilizzo della nuova funzione e premiare la costanza nel monitoraggio.

A completare la collaborazione arrivano anche due nuovi quadranti a tema Pokémon Sleep: *“Pokémon Sleep: Snorlax e i suoi amici”* e *“Pokémon Sleep: scelgo te”*. Entrambi possono essere scaricati gratuitamente per alcuni modelli di smartwatch Garmin tramite l’app Connect IQ™ Store. In un tocco di originalità, la posa del Pokémon selezionato cambierà in base all’energia Body Battery™ residua del dispositivo, mentre ogni notte verrà mostrato un diverso stile di sonno scelto casualmente tra tre possibili.

Pokémon Sleep è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. L’app consente di misurare e migliorare le proprie abitudini di riposo attraverso un approccio ludico: più si dorme bene, più si progredisce nel gioco, scoprendo nuovi Pokémon e approfondendo i loro schemi di sonno.

Con questa collaborazione, The Pokémon Company International e Garmin uniscono il mondo del gaming e quello del benessere digitale, proponendo un modo innovativo e divertente di vivere la quotidianità, anche durante le ore di sonno. Una proposta che conferma come l’universo Pokémon continui a espandersi, fondendo tecnologia, salute e intrattenimento in un’unica esperienza interattiva.

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