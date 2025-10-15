Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Published

Polartec, marca del gruppo Milliken & Company nota per i suoi tessuti tecnici innovativi, ha unito le forze con il iconico brand italiano Australian per creare una capsule collection che rappresenta una fusione perfetta di stile, innovazione e sostenibilità. Questa collaborazione senza precedenti è stata annunciata il 15 ottobre 2025, promettendo di ridefinire il concetto di tenniswear moderno.

Dal 1956, Australian ha ridefinito l’abbigliamento da tennis, con un’attenzione costante a fondere eleganza, comfort e funzionalità. Parallelamente, dal 1981, Polartec ha innovato il mondo dei tessuti tecnici introducendo il primo pile sintetico, imponendo nuovi standard di leggerezza, isolamento e traspirabilità. Questi due pionieri si sono uniti per portare sul campo il meglio di entrambi i mondi: la tradizione italiana e la tecnologia tessile all’avanguardia, con una forte attenzione alla sostenibilità.

La capsule collection comprende pezzi iconici come la Digital T-shirt e la Digital Polo Shirt, realizzate con il tessuto tecnico Polartec Power Dry. Questi capi offrono un assorbimento rapido del sudore, un’asciugatura ultrarapida e un comfort termico costante grazie alla loro struttura a doppia superficie. Entrambi i capi sono trattati con la tecnologia anti-odore Fresh Face, prodotta con bottiglie di plastica riciclate, e presentano un design ergonomico e leggero.

Un altro pezzo fondamentale della collezione è la Nocturna Short, ideata per garantire massima traspirabilità e libertà di movimento. Caratterizzato da inserti in Polartec Power Dry e da una tecnologia anti-odore, questo pantaloncino offre non solo performance elevate ma anche un design esteticamente accattivante.

Infine, Digital Polarfleece Tracksuit rappresenta un esempio di calda leggerezza e traspirabilità, realizzato con il tessuto Polartec® Fleece mid-weight, un’etica che Polartec ha stabilito negli anni. La giacca e il pantalone valorizzano una silhouette sportiva con dettagli riflettenti per maggiore visibilità e un tocco contemporaneo.

L’obiettivo finale dell’intera collezione è combinare performance e sostenibilità, unendo materiali innovativi in 100% poliestere riciclato con un design funzionale ed estetico. Su questa collaborazione, Eric Yung, Managing Director di Polartec, ha affermato: “Con questa collaborazione portiamo l’innovazione tessile e la sostenibilità di Polartec nel tennis”. Allo stesso modo, Andrea Maioli, Marketing Director di Australian, ha commentato: “Siamo orgogliosi che Polartec abbia scelto Australian: una partnership nata dalla volontà di unire innovazione, stile e tradizione”.

Questa collezione non è solo una rappresentazione visibile dell’eccellenza tessile italiana e internazionale, ma un vero e proprio messaggio di impegno verso l’innovazione sostenibile nel mondo del tenniswear.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Una collaborazione speciale per celebrare 75 anni di uno dei fumetti più amati di sempre. Coccinelle presenta la sua nuova Capsule Collection Peanuts, una...

3 ore ago

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

La magia gotica del celebre film di Tim Burton prende forma in una nuova e suggestiva collaborazione: la capsule collection Disney x Pandora –...

4 ore ago

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Una collaborazione inedita accende i riflettori sul mondo fashion e lifestyle: Blauer e Pirelli presentano la capsule collection in edizione limitata BLAUER X PIRELLI,...

9 ore ago

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Tre icone globali della moda e dello streetwear si uniscono per una collaborazione storica: Levi’s, NIGO e Nike firmano insieme la loro prima sneaker,...

1 giorno ago