Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Polartec, marca del gruppo Milliken & Company nota per i suoi tessuti tecnici innovativi, ha unito le forze con il iconico brand italiano Australian per creare una capsule collection che rappresenta una fusione perfetta di stile, innovazione e sostenibilità. Questa collaborazione senza precedenti è stata annunciata il 15 ottobre 2025, promettendo di ridefinire il concetto di tenniswear moderno.

Dal 1956, Australian ha ridefinito l’abbigliamento da tennis, con un’attenzione costante a fondere eleganza, comfort e funzionalità. Parallelamente, dal 1981, Polartec ha innovato il mondo dei tessuti tecnici introducendo il primo pile sintetico, imponendo nuovi standard di leggerezza, isolamento e traspirabilità. Questi due pionieri si sono uniti per portare sul campo il meglio di entrambi i mondi: la tradizione italiana e la tecnologia tessile all’avanguardia, con una forte attenzione alla sostenibilità.

La capsule collection comprende pezzi iconici come la Digital T-shirt e la Digital Polo Shirt, realizzate con il tessuto tecnico Polartec Power Dry. Questi capi offrono un assorbimento rapido del sudore, un’asciugatura ultrarapida e un comfort termico costante grazie alla loro struttura a doppia superficie. Entrambi i capi sono trattati con la tecnologia anti-odore Fresh Face, prodotta con bottiglie di plastica riciclate, e presentano un design ergonomico e leggero.

Un altro pezzo fondamentale della collezione è la Nocturna Short, ideata per garantire massima traspirabilità e libertà di movimento. Caratterizzato da inserti in Polartec Power Dry e da una tecnologia anti-odore, questo pantaloncino offre non solo performance elevate ma anche un design esteticamente accattivante.

Infine, Digital Polarfleece Tracksuit rappresenta un esempio di calda leggerezza e traspirabilità, realizzato con il tessuto Polartec® Fleece mid-weight, un’etica che Polartec ha stabilito negli anni. La giacca e il pantalone valorizzano una silhouette sportiva con dettagli riflettenti per maggiore visibilità e un tocco contemporaneo.

L’obiettivo finale dell’intera collezione è combinare performance e sostenibilità, unendo materiali innovativi in 100% poliestere riciclato con un design funzionale ed estetico. Su questa collaborazione, Eric Yung, Managing Director di Polartec, ha affermato: “Con questa collaborazione portiamo l’innovazione tessile e la sostenibilità di Polartec nel tennis”. Allo stesso modo, Andrea Maioli, Marketing Director di Australian, ha commentato: “Siamo orgogliosi che Polartec abbia scelto Australian: una partnership nata dalla volontà di unire innovazione, stile e tradizione”.

Questa collezione non è solo una rappresentazione visibile dell’eccellenza tessile italiana e internazionale, ma un vero e proprio messaggio di impegno verso l’innovazione sostenibile nel mondo del tenniswear.