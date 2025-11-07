POLLIO torna con “Equatore”: una ballata urbana tra libertà e consapevolezza

Dopo nove anni di silenzio discografico, POLLIO torna a far sentire la sua voce e la sua scrittura intensa con “Equatore”, un nuovo brano disponibile in digitale da domani, venerdì 7 novembre, per Bellezza Records / Universal Music Italia. L’artista milanese, riconosciuto per l’autenticità del suo linguaggio e per un percorso sempre indipendente, inaugura così una nuova fase creativa segnata da maturità e libertà espressiva.

La canzone, che unisce Suggestioni cinematografiche, ritmiche anni ’70, chitarre enigmatiche e archi vibranti, si presenta come una ballata urbana ricca di tensione emotiva. POLLIO alterna racconto e sfogo, intimità e slancio, dando vita a un suono caldo, vivo, in continua trasformazione. “Equatore” è infatti il primo tassello di un progetto più ampio, l’EP “Dopo la bomba”, composto da quattro brani che verranno pubblicati a distanza di poche settimane l’uno dall’altro fino a gennaio 2026. Un percorso che intende esplorare il concetto di rinascita dopo il cambiamento, raccontando ciò che resiste e risorge nel tempo della trasformazione.

Raccontando la genesi del nuovo singolo, il cantautore spiega: “È nata nei giorni in cui cercavo di tenere insieme tutto: la vita, le canzoni, il tempo che scappa. Equatore parla di fatica e di libertà, di amor proprio e indipendenza. Di quando smetti di controllare e impari a lasciarti andare. Come l’acqua a volte ti adatti, a volte travolgi. E quando sembri fermo, in realtà sei in movimento.”

Con questo brano POLLIO conferma la sua capacità di attraversare il tempo conservando una voce riconoscibile, capace di unire introspezione e forza espressiva. L’artista aveva già lasciato un segno nel panorama musicale italiano con il suo debutto solista “Humus” (Maciste Dischi / Ala Bianca, 2016), accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Il suo percorso affonda le radici anche nell’esperienza con la band io?drama, formazione che lo ha reso una figura di riferimento nell’alternative italiano.

Nel corso degli anni, POLLIO ha proseguito un’intensa attività live, vincendo nel 2018 il concorso Musicultura e prendendo parte nel 2019 al tour nazionale “De André 2.0”, che ne ha consolidato il valore come interprete. È stato inoltre autore per Sugar Music, voce del progetto Rezophonic e membro della Nazionale Italiana Artisti TV.

Con “Equatore”, il cantautore ritorna sulla scena con una scrittura più consapevole e un linguaggio musicale che abbraccia il cambiamento come condizione vitale. Una dichiarazione d’intenti, ma anche un invito a lasciarsi trasportare dal flusso delle emozioni e del tempo. Un ritorno che promette di segnare un nuovo, intenso capitolo nella carriera di uno degli autori più autentici della scena contemporanea.