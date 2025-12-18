POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Il ritorno di POLLIO segna una nuova tappa nella sua carriera di cantautore libero e viscerale. Domani, venerdì 19 dicembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mi sei mancata tanto”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album “Dopo la bomba”, in uscita il 23 gennaio. Un brano che si presenta come un tassello fondamentale del mosaico sonoro e narrativo che l’artista milanese sta componendo dopo nove anni di silenzio discografico.

Il singolo, come racconta lo stesso Pollio, nasce da un’urgenza autentica e da un bisogno di espressione immediata. “È una canzone nata di getto, come una confessione. Racconta le distanze che si creano nelle relazioni vere, dei silenzi che a volte prendono piede, di insicurezze e desiderio profondo. Non parla di un amore ideale, ammesso che esista, ma di un amore adulto e imperfetto, reciproco e coraggioso”, dichiara il cantautore.

“Dopo la bomba” promette di essere un viaggio tra fragilità e consapevolezza, composto da una serie di singoli che, come tessere di un mosaico, andranno a delineare il ritratto di un’epoca segnata da crisi continue, conflitti interiori e tensioni globali. In questo intreccio di temi e sonorità, Pollio restituisce una visione lucida e umana del presente, confermando la sua capacità di raccontare l’intimità personale attraverso uno sguardo collettivo.

L’artista presenterà ufficialmente il nuovo album con un concerto-evento il 30 gennaio all’Arci Bellezza di Milano (Via Giovanni Bellezza 16/A), accompagnato da una band al completo. Sarà l’occasione per riscoprire non solo le nuove canzoni, ma anche i brani del precedente album “Humus” e alcuni momenti dagli esordi con gli io?drama, la band con cui Pollio si era affermato nella scena alternative italiana. Un live che si preannuncia intenso, fisico e autentico, in uno dei luoghi simbolo della musica indipendente milanese.

Con questo nuovo capitolo, Pollio rinnova una storia musicale iniziata oltre vent’anni fa. Dopo gli esordi con gli io?drama, ha intrapreso un percorso solista nel 2016 con “Humus”, accolto positivamente da pubblico e critica. Nel 2018 è stato vincitore di Musicultura, mentre nel 2019 ha partecipato al progetto “De André 2.0”, un tour nei club italiani che ne ha confermato la sensibilità interpretativa. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato come autore per Sugar Music, ha prestato la voce al collettivo Rezophonic e ha fatto parte della Nazionale Italiana Artisti TV.

Con “Mi sei mancata tanto” e “Dopo la bomba”, Pollio torna a raccontare le contraddizioni del presente con la sincerità e la profondità che da sempre lo contraddistinguono. Un ritorno atteso, che promette di riportare al centro la forza delle parole e l’essenza della scrittura cantautorale, a modo suo.