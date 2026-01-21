Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Dopo quasi un decennio di silenzio discografico, Pollio torna sulle scene con “Dopo la bomba”, il nuovo album di inediti disponibile in digitale da venerdì 23 gennaio per Bellezza Records / Universal Music Italia. Un rientro atteso, che segna un momento di profonda riflessione artistica e personale per un cantautore da sempre fedele al cambiamento e alla ricerca di autenticità.

“Dopo la bomba” si compone di sette tracce, ognuna dedicata a una diversa sfaccettatura del nostro tempo, segnato da crisi continue, conflitti interiori e tensioni globali. È un concept album che esplora la possibilità di rinascita dopo la distruzione, cercando di trasformare il dolore e la rabbia in partecipazione, presenza e cambiamento reale.

Sul piano musicale, Pollio ha costruito un percorso intimo ma globale. Le batterie sono state registrate a Buenos Aires, gli archi a Budapest, mentre voci e chitarre hanno preso forma in luoghi isolati della Lombardia. Il mix finale è avvenuto a Los Angeles, creando un’opera che attraversa il mondo senza perdere radici e identità. “Musicalmente abbiamo cercato una reazione: più tecnologia c’è intorno, più abbiamo sentito il bisogno di strumenti veri, suonati, riconoscibili”, spiega l’artista. “Con i FET BASTARDs abbiamo lavorato in totale complicità: produzione, arrangiamenti e mix sono nati insieme. Le scelte non venivano prese con la testa, ma con il corpo: pelle d’oca, tensione, fastidio, sorriso. Se un suono non faceva provare qualcosa, non restava.”

Le sette tracce dell’album — “È solo una fase”, “La percentuale”, “Equatore”, “Mi sei mancata tanto”, “Quand’ero vecchio”, “Lucciole” e “Igloo” — vanno ben oltre il racconto personale. Sono una riflessione collettiva che invita all’immaginazione di futuri plausibili, parlando di responsabilità, umanità e solidarietà. La critica al presente è solo un punto di partenza, un invito all’azione e alla consapevolezza.

Il ritorno dal vivo sarà a Milano, il 30 gennaio all’Arci Bellezza (Via Giovanni Bellezza 16/A), dove Pollio presenterà l’intero disco con la band al completo. Durante il concerto, il cantautore proporrà anche brani dal precedente lavoro “Humus” e dagli esordi con gli io?drama. Sarà un live caldo e autentico, in uno dei luoghi simbolo della scena milanese, per un artista che da oltre vent’anni mantiene un percorso coerente e riconoscibile.

Dagli esordi come frontman degli io?drama, Pollio si è affermato come una delle voci più interessanti della scena alternative italiana. Nel 2016 ha debuttato da solista con “Humus”, accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Nel 2018 ha vinto Musicultura e l’anno successivo è stato protagonista del tour De André 2.0, confermando il suo talento d’interprete.

Con “Dopo la bomba”, Pollio firma un ritorno che unisce maturità artistica e urgenza di comunicare. Un album che spinge a non restare passivi di fronte al proprio tempo, ma a cercare senso e cambiamento, anche nelle macerie.