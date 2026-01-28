POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Dopo nove anni di silenzio discografico, POLLIO torna a calcare il palco con un nuovo progetto intenso e personale. Venerdì 30 gennaio all’Arci Bellezza di Milano (Via Giovanni Bellezza 16/A) il cantautore presenterà dal vivo “Dopo la bomba”, il suo nuovo album di inediti, pubblicato lo scorso 23 gennaio per Bellezza Records / Universal Music Italia.

Durante il concerto, accompagnato dalla band al completo, POLLIO offrirà un viaggio attraverso il suo percorso musicale: non solo i nuovi brani, ma anche un tuffo nel passato con estratti da “Humus” e dagli esordi con gli io?drama. Un live che si preannuncia intenso e autentico, in uno dei luoghi simbolo della scena musicale milanese, con la partecipazione di ospiti d’eccezione: Eman, Lamo e Garrincha (Selton, ex Le Vibrazioni), oggi membro degli Octopuss.

POLLIO descrive così lo spirito che animerà la serata: «Sarà un momento fisico, senza filtri, dove il tempo si dilata e l’attenzione torna centrale. L’affiatamento con la band è un elemento essenziale di questo live e concede ai brani di respirare, cambiare forma, cercare corpi e calore. Una rivendicazione pura e necessaria di presenza reale».

“Dopo la bomba” è composto da sette tracce — “È solo una fase”, “La percentuale”, “Equatore”, “Mi sei mancata tanto”, “Quand’ero vecchio”, “Lucciole”, “Igloo” — e rappresenta un mosaico sonoro e narrativo che riflette le tensioni, i conflitti e le trasformazioni di un’epoca segnata da crisi e contraddizioni globali. Ogni canzone diventa un frammento capace di illuminare diverse sfumature di fragilità, resistenza e umanità.

Con questo nuovo lavoro, il cantautore conferma una scrittura diretta e riconoscibile, fedele alla propria poetica e al suo approccio indipendente, ma capace di abbracciare nuove sonorità. Sono passati nove anni dal precedente progetto discografico, e il ritorno di POLLIO si presenta come una rinascita artistica, una ricerca di connessione profonda attraverso la musica dal vivo.

La carriera di POLLIO si è sempre contraddistinta per la sua autenticità: dagli inizi con gli io?drama, band che lo ha consacrato nella scena alternative italiana, alla successiva avventura solista con “Humus” (2016, Maciste Dischi / Ala Bianca), album che lo ha fatto apprezzare da pubblico e critica. Nel 2018 la vittoria a Musicultura ne ha ulteriormente consacrato il talento di autore e interprete, e l’anno dopo ha partecipato al progetto “De André 2.0”, portando la sua voce sui palchi dei principali club italiani. In passato, è stato anche autore per Sugar Music, voce del progetto Rezophonic e membro della Nazionale Italiana Artisti TV.

Il concerto milanese all’Arci Bellezza non è soltanto una data di presentazione, ma una vera dichiarazione d’intenti: il desiderio di tornare a condividere la fisicità della musica, l’energia di un palco e il contatto con il pubblico. Un invito a riscoprire la presenza reale, come suggerisce lo stesso titolo dell’album, dopo la “bomba” simbolica di un decennio complesso.

POLLIO conferma così il suo ruolo di artigiano della parola e della melodia, capace di fondere introspezione e critica, emozione e concretezza. Un ritorno maturo, intenso e necessario, che riaccende una voce autentica nel panorama musicale italiano.