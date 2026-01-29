Connect with us

Prince: tornano "HITnRUN phase one" e "phase two" per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Published

A dieci anni dalla loro pubblicazione, NPG Records e Paisley Park Enterprises, in collaborazione con Legacy Recordings (filiale catalogo di Sony Music Entertainment), celebrano due degli ultimi lavori di Prince: “HITnRUN phase one” e “HITnRUN phase two”. Per la prima volta, i due album saranno disponibili in versione vinile – in uscita da venerdì 30 gennaio – oltre a tornare in stampa su CD.

Il nome “Hit n Run” era stato inizialmente coniato dallo stesso Prince per definire i suoi concerti a sorpresa, eventi unici e senza preavviso che nel tempo divennero parte integrante del suo mito artistico. “Le cose stavano per diventare sperimentali, strane e super funky”, annunciò il musicista nell’estate del 2015, anticipando un progetto musicale giocato su innovazione e libertà creativa.

“HITnRUN phase one”, pubblicato il 7 settembre 2015, fu il 38º album in studio del genio di Minneapolis. Raccolse materiale inedito registrato nei due anni precedenti e rappresentò anche una svolta nella produzione princeiana: fu la prima volta in cui Prince accettò la collaborazione con un co-produttore, Joshua Welton. All’album contribuirono inoltre THIRDEYEGIRL, Rita Ora, Judith Hill, Lianne La Havas e Curly Fryz. Il disco raggiunse la posizione n. 7 nella classifica Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums e la n. 70 nella Billboard 200, confermando ancora una volta la capacità di Prince di coniugare ricerca artistica e successo commerciale.

A distanza di soli tre mesi arrivò “HITnRUN phase two”, il 39º e ultimo album pubblicato in vita da Prince, il 12 dicembre 2015. Accreditato come “prodotto, arrangiato, composto e performato da Prince & The New Power Generation”, il progetto mostrava un artista pienamente consapevole del proprio ruolo culturale, capace di fondere riflessione sociale e groove inconfondibile. L’album uscì in un momento di forte tensione negli Stati Uniti, pochi giorni dopo la dichiarazione di processo nullo nel caso dell’agente coinvolto nella morte di Freddie Gray a Baltimora. Non a caso, il brano di apertura, “Baltimore”, rappresenta una delle testimonianze più toccanti dell’impegno di Prince verso le questioni civili e i diritti umani.

Oltre al valore storico, “HITnRUN phase two” raccoglieva anche tracce registrate in anni precedenti, come “BLACK MUSE” (creata nel 2010) e “XTRALOVEABLE” (pubblicata per la prima volta nel 2011), offrendo una panoramica dell’evoluzione stilistica di un artista che non ha mai smesso di sperimentare.

Nel corso della sua carriera, Prince Rogers Nelson – nato a Minneapolis nel 1958 – ha venduto oltre 150 milioni di album, diventando una delle più grandi icone della musica mondiale. È stato musicista, cantante, autore, produttore, attore e regista, oltre che pioniere nella difesa dei diritti degli artisti. I suoi lavori più celebri, da “1999” a “Purple Rain” fino a “Sign O’ The Times”, restano tra i più influenti della storia della musica contemporanea. Nel corso della sua carriera ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti: sette Grammy Awards, sette Brit Awards, sei American Music Awards, quattro MTV Video Music Awards, insieme a un Golden Globe e a un Oscar per la miglior colonna sonora originale di *Purple Rain*.

Figura poliedrica e visionaria, Prince fu anche un generoso filantropo, impegnato in cause sociali e culturali, spesso in modo riservato e lontano dai riflettori. Con questa nuova pubblicazione in vinile e CD, l’eredità artistica di uno dei più grandi innovatori del XX secolo trova una nuova occasione per essere riscoperta e celebrata dalle vecchie e nuove generazioni di ascoltatori.

Da domani, “HITnRUN phase one” e “HITnRUN phase two” tornano a illuminare l’universo musicale con l’inconfondibile energia di Prince.

