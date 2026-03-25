Project Motor Racing 2.0: la simulazione di guida si rinnova completamente

Project Motor Racing entra in una nuova era con l’arrivo dell’aggiornamento Major 2.0, rilasciato da GIANTS Software e Straight4 Studios. Si tratta del più grande aggiornamento mai pubblicato per il simulatore, che rielabora in profondità ogni aspetto del gioco, dall’interfaccia utente alla fisica di guida, fino ai sistemi di gara online e alla modalità carriera.

L’obiettivo dichiarato è quello di perfezionare l’esperienza di guida e consolidare le basi del titolo, trasformandolo in un punto di riferimento per gli appassionati di sim racing. Il nuovo trailer ufficiale mostra una veste grafica rinnovata e un’interfaccia più chiara, segni tangibili di una revisione profonda e mirata.

Tra le novità più apprezzate c’è l’interfaccia utente completamente riprogettata, che offre una navigazione più fluida attraverso weekend di gara, selezione delle auto e campionati. I nuovi tooltip contestuali aiutano a comprendere meglio il comportamento dei veicoli e le regolazioni del force feedback, elementi fondamentali per i piloti virtuali più esigenti.

Anche la fisica di guida è stata oggetto di un importante lavoro di rifinitura: comportamento degli pneumatici, stabilità in frenata e manovrabilità complessiva sono stati migliorati per garantire un feeling più realistico, sia con il volante sia con il controller. Le corse online beneficiano ora di sistemi anti-cheat aggiornati e di un nuovo sistema di License Points pensato per incentivare competizioni più corrette nelle modalità classificate. A partire dal 1° aprile, tutte le classi di auto — inclusi i contenuti aggiuntivi — saranno disponibili negli eventi multigiocatore ufficiali.

La modalità carriera è stata ridefinita per offrire una progressione più chiara e coerente, con nuove presentazioni degli eventi, sponsor reali, cerimonie sul podio e trofei. Un insieme di miglioramenti che mira a rafforzare il senso di crescita e realismo a lungo termine. A completare il rinnovamento, l’aggiornamento 2.0 introduce anche miglioramenti grafici e tecnici che aumentano la stabilità e la fedeltà visiva del gioco, rendendo ogni gara più fluida e immersiva.

Sul percorso del rilancio, GIANTS Software ribadisce il proprio impegno nel sostenere il progetto. “Sebbene il lancio abbia incontrato alcune difficoltà, siamo intervenuti in modo più attivo sul fronte publishing per contribuire a realizzare il pieno potenziale del gioco. Continuiamo a credere nel progetto e, a partire da oggi, lanciamo una promozione a tempo limitato che offre sconti fino al 50% per invitare un maggior numero di appassionati di corse a provare Project Motor Racing nella versione 2.0”, ha dichiarato Boris Stefan, CSO di GIANTS Software.

Da parte sua, il CDO di Straight4 Studios Kevin Boland ha sottolineato il valore del percorso condiviso con la community: “A seguito dell’accoglienza contrastante riservata al lancio di Project Motor Racing lo scorso novembre, il team di Straight4 Studios ha lavorato a stretto contatto con la più ampia comunità di sim racing per migliorare l’esperienza, patch dopo patch. Quei mesi di feedback, test e iterazioni culminano ora nell’aggiornamento 2.0, che rappresenta per noi una linea di demarcazione: il momento in cui consolidiamo l’esperienza di base e iniziamo a lavorare sul futuro.”

Contestualmente, è in arrivo anche il primo contenuto aggiuntivo ufficiale, il Japanese GT500 Pack, disponibile dal 31 marzo. Si tratta del primo DLC del gioco e introduce cinque vetture SUPER GT GT500 moderne e quattro iconiche auto dell’era JGTC, tra cui modelli leggendari come la Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC e la Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC, accompagnate da un circuito giapponese dedicato.

Project Motor Racing versione 2.0 è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori potranno scegliere anche un Season Pass per il primo anno, che include il pacchetto Japanese GT500 e altri contenuti previsti nel 2026, con un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto separato.

Con la patch 2.0, Straight4 Studios e GIANTS Software puntano a ridefinire la simulazione automobilistica moderna, segnando un nuovo punto di partenza per un titolo che mira, con convinzione, alla conquista dei piloti virtuali più appassionati.