Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Project Motor Racing 2.0: la simulazione di guida si rinnova completamente

Published

Project Motor Racing entra in una nuova era con l’arrivo dell’aggiornamento Major 2.0, rilasciato da GIANTS Software e Straight4 Studios. Si tratta del più grande aggiornamento mai pubblicato per il simulatore, che rielabora in profondità ogni aspetto del gioco, dall’interfaccia utente alla fisica di guida, fino ai sistemi di gara online e alla modalità carriera.

L’obiettivo dichiarato è quello di perfezionare l’esperienza di guida e consolidare le basi del titolo, trasformandolo in un punto di riferimento per gli appassionati di sim racing. Il nuovo trailer ufficiale mostra una veste grafica rinnovata e un’interfaccia più chiara, segni tangibili di una revisione profonda e mirata.

Tra le novità più apprezzate c’è l’interfaccia utente completamente riprogettata, che offre una navigazione più fluida attraverso weekend di gara, selezione delle auto e campionati. I nuovi tooltip contestuali aiutano a comprendere meglio il comportamento dei veicoli e le regolazioni del force feedback, elementi fondamentali per i piloti virtuali più esigenti.

Anche la fisica di guida è stata oggetto di un importante lavoro di rifinitura: comportamento degli pneumatici, stabilità in frenata e manovrabilità complessiva sono stati migliorati per garantire un feeling più realistico, sia con il volante sia con il controller. Le corse online beneficiano ora di sistemi anti-cheat aggiornati e di un nuovo sistema di License Points pensato per incentivare competizioni più corrette nelle modalità classificate. A partire dal 1° aprile, tutte le classi di auto — inclusi i contenuti aggiuntivi — saranno disponibili negli eventi multigiocatore ufficiali.

La modalità carriera è stata ridefinita per offrire una progressione più chiara e coerente, con nuove presentazioni degli eventi, sponsor reali, cerimonie sul podio e trofei. Un insieme di miglioramenti che mira a rafforzare il senso di crescita e realismo a lungo termine. A completare il rinnovamento, l’aggiornamento 2.0 introduce anche miglioramenti grafici e tecnici che aumentano la stabilità e la fedeltà visiva del gioco, rendendo ogni gara più fluida e immersiva.

Sul percorso del rilancio, GIANTS Software ribadisce il proprio impegno nel sostenere il progetto. “Sebbene il lancio abbia incontrato alcune difficoltà, siamo intervenuti in modo più attivo sul fronte publishing per contribuire a realizzare il pieno potenziale del gioco. Continuiamo a credere nel progetto e, a partire da oggi, lanciamo una promozione a tempo limitato che offre sconti fino al 50% per invitare un maggior numero di appassionati di corse a provare Project Motor Racing nella versione 2.0”, ha dichiarato Boris Stefan, CSO di GIANTS Software.

Da parte sua, il CDO di Straight4 Studios Kevin Boland ha sottolineato il valore del percorso condiviso con la community: “A seguito dell’accoglienza contrastante riservata al lancio di Project Motor Racing lo scorso novembre, il team di Straight4 Studios ha lavorato a stretto contatto con la più ampia comunità di sim racing per migliorare l’esperienza, patch dopo patch. Quei mesi di feedback, test e iterazioni culminano ora nell’aggiornamento 2.0, che rappresenta per noi una linea di demarcazione: il momento in cui consolidiamo l’esperienza di base e iniziamo a lavorare sul futuro.”

Contestualmente, è in arrivo anche il primo contenuto aggiuntivo ufficiale, il Japanese GT500 Pack, disponibile dal 31 marzo. Si tratta del primo DLC del gioco e introduce cinque vetture SUPER GT GT500 moderne e quattro iconiche auto dell’era JGTC, tra cui modelli leggendari come la Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC e la Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC, accompagnate da un circuito giapponese dedicato.

Project Motor Racing versione 2.0 è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori potranno scegliere anche un Season Pass per il primo anno, che include il pacchetto Japanese GT500 e altri contenuti previsti nel 2026, con un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto separato.

Con la patch 2.0, Straight4 Studios e GIANTS Software puntano a ridefinire la simulazione automobilistica moderna, segnando un nuovo punto di partenza per un titolo che mira, con convinzione, alla conquista dei piloti virtuali più appassionati.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Giochi

Project Motor Racing 2.0: la simulazione di guida si rinnova completamente

Tecnologia

Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G: innovazione e intelligenza per tutti

Spettacolo

Brigitte Calls Me Baby: unica data italiana il 28 marzo al Circolo Magnolia

Spettacolo

Pechino Express: in Indonesia la terza tappa tra i vulcani di Giava

Spettacolo

Cosmo torna con “Incanto”: il nuovo singolo che anticipa l’album “La Fonte”

Giochi

La Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE porta Star and Stripe nel roster

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Motori

Fiat Topolino: con FIAT gli incentivi continuano

Spettacolo

Il 26 giugno i SEX PISTOLS feat. FRANK CARTER arrivano a PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

Tecnologia

FRITZ!Fon M3: molto più che un cordless

Motori

La nuova Mercedes-Maybach Classe S: la vera classe viene da dentro

Spettacolo

FULMINACCI: sold out la data al Palazzo dello Sport di Roma di “PALAZZACCI 2026”

Senza categoria

Bimota BX450 e KB399: tra off-road e asfalto, l’evoluzione di un DNA racing

Motori

Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS: dall’esperienza nelle sportscar nasce la nuova gamma ricambio per pneumatici ad altissime prestazioni

Giochi

Farming Simulator 25 accoglie Vredo: nuove tecnologie per la resa e cinghiali in agguato

Giochi

Pokémon Champions arriva su Nintendo Switch l’8 aprile: debutto nel circuito competitivo Play! Pokémon

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)” in collaborazione con MILLE

Spettacolo

WILLIE PEYOTE: disponibile da venerdì 27 marzo in radio e in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

La Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE porta Star and Stripe nel roster

La nuova Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE è ufficialmente iniziata e introduce un’importante novità per tutti gli appassionati del battle royale ambientato...

8 ore ago

Giochi

Farming Simulator 25 accoglie Vredo: nuove tecnologie per la resa e cinghiali in agguato

Il mondo agricolo virtuale di Farming Simulator 25 si arricchisce di una nuova collaborazione con l’azienda olandese Vredo, specialista nella trasemina e nell’iniezione di...

11 ore ago

Giochi

Pokémon Champions arriva su Nintendo Switch l’8 aprile: debutto nel circuito competitivo Play! Pokémon

The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato l’uscita di Pokémon Champions, il nuovo titolo della serie principale dedicato alle lotte tra Allenatori, disponibile su Nintendo...

11 ore ago

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort si prepara a riaprire ufficialmente i cancelli il 28 marzo, inaugurando una nuova stagione all’insegna di esperienze immersive,...

11 ore ago