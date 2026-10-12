Quarta Repubblica: inchiesta sul PD, proteste studentesche e novità sul caso Garlasco

Quarta Repubblica affronta i legami politici e immobiliari del PD, le proteste studentesche in Europa e nuovi documenti sul caso Garlasco con ospiti di rilievo.

Questa sera l'appuntamento con Quarta Repubblica promette di accendere il dibattito su alcuni dei temi più caldi del momento. La trasmissione in prima serata su Retequattro, guidata da Nicola Porro, offrirà un'approfondita analisi sui legami politici e immobiliari del Partito Democratico, affrontando questioni che continuano a suscitare domande nell'opinione pubblica e nell'arena politica.

Spazio poi alle proteste studentesche che stanno attraversando la Francia, con la possibilità che questo movimento possa presto estendersi anche in Italia. Il programma analizzerà le ragioni di queste mobilitazioni e se il vento del cambiamento studentesco sia destinato ad attraversare anche le piazze italiane, con testimonianze e voci dai principali protagonisti.

Non mancheranno gli aggiornamenti sul caso Garlasco, che torna nuovamente alla ribalta grazie a documenti audio e testimonianze mai emerse prima. L'avvocato Giada Bocellari offrirà una lettura esperta delle nuove prove e discuterà le possibili svolte dell'inchiesta.

Al dibattito parteciperanno volti noti del giornalismo e della politica come Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paola De Micheli, Paolo Cento, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Camillo Langone, Ginevra Leganza, Stefano Zurlo e Matteo Fabbri. L'insieme delle presenze assicura punti di vista differenti e un confronto significativo sulle tematiche in discussione.

Una puntata densa di contenuti che punta a informare, indagare e alimentare un dibattito trasparente su argomenti sensibili e di grande attualità.