Quattro classici Capcom tornano su Steam con sconti imperdibili

I fan del survival horror e dei giochi di ruolo possono esultare: Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis e Breath of Fire IV sono ufficialmente disponibili su Steam a partire da oggi, con un’offerta speciale che prevede uno sconto del 50% fino al 15 aprile alle 19:00.

Pubblicati originariamente tra la metà e la fine degli anni ’90, questi titoli iconici tornano ora accessibili a una nuova generazione di giocatori grazie a versioni ottimizzate per i sistemi operativi moderni e il supporto ai controller contemporanei.

Resident Evil, uscito nel 1996, è il capitolo che ha dato inizio a una delle saghe più amate e durature della storia dei videogiochi, con oltre 183 milioni di copie vendute nel mondo. Ambientato in una cupa villa infestata da misteri e orrori biologici, ha introdotto un gameplay innovativo e personaggi indimenticabili. Nei successivi Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis, i giocatori ritrovano volti leggendari come Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris e Claire Redfield, affrontando enigmi complessi, trappole letali e creature mostruose come Nemesis, Mr. X e i Licker.

Accanto alla trilogia horror, arriva anche un grande classico del ruolo giapponese: Breath of Fire IV. Quest’ultimo capitolo segue le avventure di Ryu, protagonista ricorrente della serie, intento a impedire a un imperatore immortale di conquistare il mondo. “Breath of Fire IV segue le avventure di Ryu mentre si allea con altri guerrieri per fermare un imperatore immortale e salvare il mondo”, si legge nella comunicazione ufficiale.

Tutti e quattro i titoli tornano nelle loro versioni originali, ma con l’aggiunta di compatibilità migliorata e ottimizzazione per hardware attuale. Un’occasione preziosa per i giocatori di lungo corso che desiderano riscoprire le emozioni dei classici Capcom, ma anche per chi non li ha mai provati e vuole accostarsi a quattro pietre miliari della storia videoludica.

Con questa iniziativa, Capcom decide di celebrare la memoria dei propri franchise più amati riportando sulla scena mondiale esperienze che hanno plasmato il concetto stesso di “videogioco d’autore”. Gli appassionati possono così tornare a vivere il brivido di Racoon City e le battaglie epiche di Ryu, questa volta con una veste tecnica che ne valorizza la storicità.

Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis e Breath of Fire IV sono ora disponibili su Steam con uno sconto del 50% fino al 15 aprile. Una proposta che unisce nostalgia, innovazione e qualità, segno della volontà di Capcom di mantenere vivi i suoi capolavori senza tradirne l’anima originaria.