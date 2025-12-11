Connect with us

Spettacolo

RED BULL 64 BARS: fuori ora il settimo episodio della stagione 2025 con Side Baby

Published

È uscito su Red Bull Droppa “RICH PORTER (Red Bull 64 Bars)”, il nuovo episodio del format cult dedicato alla scena hip hop italiana, questa volta interpretato da Side Baby. Il rapper romano, pioniere della trap nostrana e voce tra le più riconoscibili del panorama urban, torna protagonista con un brano che ne riafferma lo stile diretto, personale e crudo.

Prodotto da Close Listen e Fudasca, il nuovo “64 Bars” cattura l’essenza di Side Baby, mescolando introspezione e arroganza, vissuto personale e linguaggio di strada. L’artista, dopo il successo dei singoli “Bad Bitch” e “Volermi Morto”, e dopo la partecipazione come special guest al recente Red Bull 64 Bars Live di Corviale davanti a 10 mila spettatori, torna ora in veste di protagonista assoluto del format, affermandosi come una delle voci simbolo della nuova ondata hip hop italiana.

“Red Bull 64 Bars” è ormai un riferimento consolidato per i fan del genere: un esercizio di stile in cui ogni artista si cimenta in 64 barre senza ritornello, mostrando la propria identità artistica nuda e autentica. In “RICH PORTER”, Side Baby costruisce uno storytelling denso, radicato nel quartiere e nelle proprie esperienze, mostrando una consapevolezza maturata attraverso anni di lavoro e successi. La sua performance si distingue per intensità e immediatezza, con un linguaggio che unisce riferimenti alla cultura pop e alla vita urbana, mantenendo sempre un tono personale e sincero.

Il percorso di Side Baby, al secolo Arturo Bruni, classico esempio di artista capace di fondere inclinazione narrativa e attitudine street, racconta la crescita di un musicista che ha saputo trasformare le proprie fragilità in forza espressiva. Nato a Roma nel 1994, figlio dello sceneggiatore e regista Francesco Bruni e dell’attrice Raffaella Lebboroni, ha sempre avuto un forte legame con la sua città, in particolare con il quartiere di Testaccio, elemento centrale nelle sue liriche.

Dopo aver fondato nel 2014 la Dark Polo Gang, gruppo che ha rivoluzionato la trap italiana, Side Baby ha intrapreso una carriera solista segnata da riconoscimenti e collaborazioni di spicco. Il suo esordio con “Arturo” nel 2019, prodotto da The Night Skinny e Sick Luke, ha rivelato un artista capace di fondere scrittura consapevole e suoni urbani. Seguono lavori e collaborazioni con Fabri Fibra, Shiva, Carl Brave, Ketama126, Mace e molti altri, confermandolo come una delle figure centrali della nuova scuola romana.

Negli ultimi anni, Side Baby ha consolidato la propria posizione con progetti come “Il Ritorno Del Vero”, “Gossip”, e con il suo album “Leggendario”, pubblicato nel 2024. Nel 2025 ha continuato a sperimentare e collaborare con artisti tra cui Frezza, Tony Effe e Ketama126, dimostrando una continua evoluzione.

Con “RICH PORTER (Red Bull 64 Bars)” il rapper chiude il cerchio di un percorso che guarda alle origini per proiettarsi nel futuro, riaffermando la sua indipendenza artistica e la sua autenticità. È un brano che mescola arroganza, consapevolezza e orgoglio, un racconto sincero dove Roma resta il punto di partenza e ritorno.

Side Baby dimostra ancora una volta la capacità di imporsi come voce di una generazione che vede nella trap non soltanto un genere musicale, ma una forma di racconto e autoaffermazione. “RICH PORTER (Red Bull 64 Bars)” segna così un nuovo capitolo nel suo percorso, una conferma del talento di un artista che, ancora oggi, continua a rappresentare con forza e autenticità la scena urban italiana.

