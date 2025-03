RED BULL FRISTA: arriva in Italia il format di freestyle targato Red Bull

Il cuore della scena hip-hop italiana sta per vibrare con l’arrivo del nuovo format Red Bull Frista, un evento dedicato al freestyle rap che promette di portare scintille e pura improvvisazione ai fan del genere. Con sabato 29 marzo segnato come la data del qualifier e sabato 17 maggio come la finale nazionale, questo viaggio tra rime taglienti e beat infuocati culminerà con la proclamazione del miglior freestyler nazionale.

Emblematicamente situato a Milano, il quartiere Barona diventerà il palcoscenico principale di questa epica competizione. Il Barrio’s Live ospiterà le qualificazioni del 29 marzo, mentre la finale del 17 maggio si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Donne Partigiane, pronta a trasformarsi in un’arena a cielo aperto dove talento e creatività si scontreranno senza esclusione di colpi.

Red Bull alza il volume e lancia RED BULL FRISTA, il nuovo format dedicato al freestyle rap che promette scintille nella scena hip-hop italiana.A guidare la competizione ci sarà una giuria d’eccezione composta da John Durrell, Kiave e Reiven, mentre l’host della serata sarà Ares Adami e Adriana. La musica sarà curata da DJ MS, il quale orchestrerà il sound per un’esperienza a 360 gradi che celebra il freestyle come mai prima d’ora.

I freestyler di tutta Italia possono iscriversi gratuitamente sul sito di Red Bull Italia per partecipare alle qualificazioni, con un limite massimo di 150 iscritti. L’evento del 29 marzo al Barrio’s Live sarà a ingresso gratuito per il pubblico, permettendo a tutti gli appassionati di vivere da vicino l’emozione di questa competizione unica.

Il qualifier si svilupperà in quattro fasi: registrazione e conferma, preselezioni, bracket classico e last chance, garantendo un percorso avvincente per tutti i partecipanti. Gli slot assegnati durante il qualifier determineranno i finalisti che si esibiranno nella finale nazionale il 17 maggio, con Ensi come host d’eccezione della serata.

Con la possibilità di 10 wildcard e 6 posti disponibili dal qualifier per la finale, la competizione si preannuncia serrata e piena di sorprese. Lasciatevi travolgere dalla magia del freestyle rap e unitevi a Red Bull Frista per scoprire chi sarà il prossimo campione nazionale.