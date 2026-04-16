Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, la show car che omaggia il Roland-Garros 2026

Renault rafforza il legame con il Roland-Garros e lo fa con una nuova protagonista: la Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, una show car svelata il 16 aprile in occasione del lancio della campagna promozionale del torneo e destinata al debutto mondiale il 18 maggio, allo stand Renault del Porte d'Auteuil. Il Roland-Garros si disputerà dal 18 maggio al 7 giugno 2026 e vedrà la casa francese confermarsi partner premium per il quinto anno consecutivo, oltre che fornitore ufficiale dei mezzi di trasporto.

La show car rappresenta un'interpretazione "sport-chic" della Renault 4 E-Tech Electric. La carrozzeria è in Bianco Ghiaccio e fa da sfondo a una serie di dettagli personalizzati: montanti laterali e archi del tetto in nero, inserti argento sui parafanghi anteriori con il simbolo Roland-Garros, cerchi "Parisienne" da 18 pollici in nero diamantato con finitura verniciata fumè e mozzi in Marrone Terracotta, tinta ripresa anche nelle cornici dei paraurti anteriori e posteriori. La versione esposta è la Plein Sud, caratterizzata da un tetto apribile elettricamente in tela nera che, con un'apertura di 92 centimetri in lunghezza e 80 in larghezza, inonda di luce l'abitacolo.

Gli interni sono il capitolo in cui il tributo al torneo si fa più esplicito. I rivestimenti grigio chiaro, realizzati in materiale interamente riciclato, presentano una trama grafica che richiama l'abbigliamento tecnico sportivo, con inserti a trama aperta soprattutto nella H che definisce gli schienali anteriori. I supporti laterali e il bracciolo sono rivestiti in tessuto blu raffinato, mentre gli schienali anteriori sono marchiati con il logo Roland-Garros goffrato a caldo.

I pannelli delle portiere e la fascia bassa della plancia riprendono il tessuto dei sedili, accostato al blu dei rivestimenti e a una piccola bandiera francese. Sulla plancia, una fascia verticale in metallo anodizzato presenta un'area retroilluminata con la scritta "Roland Garros Paris". Il pomello della leva di comando e-pop è ispirato all'impugnatura delle racchette da tennis, con il logo del torneo nella parte terminale, come alla base di una racchetta. La consolle centrale accoglie una piastra di ricarica wireless color terra battuta, richiamata anche dai tappetini con logo R4. I battitacco in alluminio spazzolato riportano la scritta "Roland-Garros Paris" insieme alla Croce di Sant'Andrea, elemento che rimanda all'architettura dello stadio.

"In questa interpretazione sport-chic, la Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric show car prolunga l'atmosfera stessa del torneo attraverso la scelta dei materiali e dei colori", ha spiegato Paula Fabregat-Andreu, Design Projects Director del marchio Renault, sottolineando come la terra rossa sia "sottilmente presente negli accenti terracotta" e come il riferimento al tennis arrivi fino ai "gesti", con il pomello della leva e-pop che trasforma la guida in un richiamo diretto alla disciplina.

Per i curiosi, durante il torneo sarà disponibile un'esperienza di realtà aumentata tramite l'app Hello Reno, l'avatar Renault per iOS e Android, che consentirà di visualizzare il veicolo in qualsiasi ambiente, cambiarne il colore o simulare la versione con tetto standard. La produzione in serie della Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric è prevista per l'autunno 2026.

Sullo stand parigino, la show car condividerà la scena con altri due modelli. La Renault Twingo E-Tech Electric debutta al Roland-Garros dopo l'apertura degli ordini a inizio anno: sarà esposta in due versioni Techno con carrozzeria Absolute Green. La Renault 5 E-Tech Electric sarà invece presente con la serie speciale Roland-Garros, disponibile in quattro colori e basata sulla versione Comfort Range con batteria da 52 kWh per un'autonomia combinata fino a 410 km WLTP.

Il ruolo di fornitore ufficiale dei trasporti si concretizza con una flotta di 188 veicoli, elettrificata all'88 per cento. I principali modelli in servizio saranno la Scenic E-Tech Electric e la Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 da 300 CV, affiancate dall'Espace full hybrid E-Tech da 200 CV, dalla Twingo E-Tech Electric al debutto e naturalmente dalla Renault 5 Roland-Garros. Confermato anche per l'edizione 2026 il servizio di due navette autonome elettriche, realizzate in collaborazione con WeRide, che trasporteranno gli spettatori tra Porte d'Auteuil e il village.