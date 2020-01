Renault fa il tris ai Trophées de l’Argus 2020

Renault è stata premiata ben tre volte durante la 27° edizione dei “Trophées de L’argus”. I modelli premiati rappresentano il miglior compromesso tra costo di utilizzo e prestazioni.

Nuovo Renault Captur: Trophée nella categoria SUV compatti 2020

Dal suo lancio nel 2013, sono state vendute 1,5 milioni di unità di Captur, precursore nel mercato dei SUV urbani, in oltre 90 Paesi. È il best seller del suo segmento, in Francia come in Europa. Su un mercato diventato estremamente competitivo, Nuovo Captur si rinnova consolidando il DNA che ne ha decretato il successo. Si trasforma acquisendo linee più moderne da SUV, atletiche e dinamiche; sempre modulabile, diventa più abitabile, grazie alla rivoluzione degli interni che gli consente anche di cambiare marcia sia da un punto di vista tecnologico che qualitativo. Le sue prestazioni sono degne dei modelli di segmento superiore. Nuovo Captur è al centro della strategia del Gruppo che punta a rafforzare le sinergie nell’ambito dell’Alleanza; ciò passa attraverso lo sviluppo di tecnologie comuni e l’utilizzo di nuove piattaforme, come la piattaforma CMF-B di cui il modello beneficia. La sua nuova architettura elettrica ed elettronica gli consente di vantare le ultime evoluzioni tecnologiche per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Nuovo Renault Master: Trophée nella categoria Veicoli Commerciali 2020

Con ben 120 anni di esperienza nel settore dei veicoli commerciali e leader dei furgoni in Europa da 20 anni, Renault conferma con Nuovo Master la sua legittimità in questo segmento. Sono circa 2,5 milioni le unità di Master -leader del segmento in Francia- vendute in oltre 50 Paesi dal suo lancio nel 1980. Prodotto a Batilly, Nuovo Master è commercializzato in Francia da Settembre 2019. Nuovo Master si distingue per il design esterno nuovo e più incisivo e il design interno che presenta materiali più qualitativi e linee più essenziali. Nuovo Master è il più grande ufficio mobile della categoria, con nuove funzionalità come l’inedito ripiano Easy Life sopra al vano portaoggetti, il nuovo cassetto Easy Life ed il caricatore ad induzione per lo smartphone. Si aggiungono nuovi dispositivi di assistenza alla guida come il Rear View Assist (assistente per il monitoraggio della visione posteriore). Nuovo Master propone una nuova motorizzazione 2.3 dCi Twin Turbo, prodotta a Cléon, che offre maggiore potenza, più coppia e consumi contenuti. Nuovo Master incarna anche l’eccellenza della personalizzazione per rispondere alla grande varietà di esigenze degli operatori professionali, grazie alle sue 350 versioni, alle numerose soluzioni di allestimento (rete di 400 allestitori ufficiali) nonché ai suoi servizi su misura, soprattutto nella rete dei 660 centri Renault Pro+ presenti nel Mondo.

Renault Mégane R.S. TROPHY-R: Trophée Sportiva dell’anno 2020

Mégane R.S. Trophy-R, che detiene il record sul giro nella categoria trazione anteriore di serie, sui circuiti del Nürburgring in Germania, di Spa-Francorchamps in Belgio e di Suzuka in Giappone, ha dato prova del suo livello di performance con il cronometro e ha dimostrato l’entusiasmo che suscita presso la stampa internazionale e gli appassionati di auto sportive. Il modello affonda le sue radici nella straordinaria storia di Renault nel motorsport e dà continuità alla leggenda dei record di Mégane R.S., portando ancora una volta su strada le tecnologie e il know-how acquisiti da Renault Sport su pista. Per quest’auto eccezionale, gli ingegneri di Renault Sport hanno spinto le loro competenze più lontano che mai. Mégane R.S. TROPHY-R è commercializzata in serie limitata a 500 unità numerate.

Ivan Segal, Direttore Commerciale Francia: “Questi tre premi sottolineano l’eccellenza dei nostri veicoli nonché la capacità della Marca Renault di adattarsi sempre nel miglior modo alla grande varietà di esigenze dei suoi clienti. Captur è uno dei nostri best seller, la nuova generazione continuerà a conquistarci per il design, la qualità di produzione, le doti dinamiche e gli equipaggiamenti. Master è da 40 anni uno dei portabandiera della nostra gamma di veicoli commerciali. E infine, Megane Renault Sport TROPHY-R incarna la passione, al servizio della massima performance”.

