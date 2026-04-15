Renault sorprende alla Milano Design Week 2026: tra magia, verde e sorrisi con The Frog is Back

Renault torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con The Frog, installazione che invita a rallentare e riscoprire la meraviglia tra verde e riflessi magici.

"The Frog is back": con questo slogan Renault annuncia la propria presenza alla Milano Design Week 2026, portando la Twingo E-Tech Electric nel cuore del quartiere di Brera. L'appuntamento è al rnlt Store di Corso Garibaldi 73, dove prenderà forma un'installazione firmata dall'artista e designer di fama internazionale Marcantonio. Il progetto promette di trasformare lo spazio in un mondo sospeso da terra, come sopra uno stagno immaginario, fatto di verde, riflessi e quelle che Renault definisce "piccole magie". Un invito a rallentare nel mezzo del ritmo frenetico della settimana del design e a guardare le cose da un altro punto di vista.

Al centro dell'installazione c'è la Twingo, che Renault intende raccontare non soltanto come city car elettrica ma come idea di leggerezza urbana, di libertà quotidiana e di un design che, nelle parole del marchio, "non ha paura di emozionare". Un ritorno alle origini e, insieme, uno slancio verso il futuro.

La collaborazione con Marcantonio punta a creare un dialogo tra arte e mobilità, un racconto che parla di città, creatività e immaginazione. L'obiettivo dichiarato è proporre un nuovo modo di pensare il movimento urbano: più spontaneo, più umano, più sorridente.