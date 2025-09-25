Renault porta la moda oltre la passerella con “Style Your Freedom” a Milano

C’è un punto d’incontro in cui la moda smette di essere pura estetica e diventa racconto. Un luogo in cui un abito può trasformarsi in manifesto personale e un’automobile può evocare la forza di un’icona del passato per proiettarsi verso il futuro. Questo luogo è Rnlt Milano, dove Renault ha presentato un progetto speciale durante la Milano Fashion Week, portando la moda al centro di una riflessione sulla libertà come valore universale.

Protagonista assoluta è la Renault 4 elettrica, nuova versione di un mito che negli anni ’60 e ’70 ha rivoluzionato la mobilità diventando simbolo di indipendenza e avventura per milioni di persone. Oggi torna in veste moderna, 100% elettrica, pronta a conquistare una nuova generazione con lo stesso spirito libero di sempre.

Il lancio italiano della Renault 4 diventa così parte di un’esperienza immersiva che intreccia moda, design e innovazione, trasformando l’auto in un linguaggio di stile e in una dichiarazione di libertà.

Per raccontare questo legame, Renault ha scelto le strade di Milano durante la Fashion Week. Qui, volti e stili autentici sono stati catturati dall’obiettivo del fotografo Nicolò De March, che ha colto gesti, dettagli e sguardi trasformandoli in immagini d’autore. Non semplici ritratti, ma narrazioni visive che restituiscono una visione corale della libertà, fatta di estetica e introspezione.

Gli outfit diventano dichiarazioni di identità, veri e propri manifesti di espressione personale. Così la moda si conferma non solo come tendenza, ma come linguaggio culturale capace di raccontare storie e valori.

Il progetto prende forma in una mostra esperienziale aperta per tutta la Milano Fashion Week e visitabile fino all’11 ottobre. Gli scatti di De March, accompagnati da riflessioni intime sul significato della libertà, compongono un percorso che va oltre l’estetica e invita a lasciarsi ispirare. L’allestimento è studiato per amplificare emozioni e suggestioni, trasformando la visita in un viaggio tra immagini, creatività e movimento.

Con “STYLE YOUR FREEDOM”, Renault lancia un invito chiaro: vivere la moda come atto creativo, espressione autentica e linguaggio universale di libertà. Non più solo passerelle e tendenze, ma un’esperienza personale che unisce mobilità, cultura e identità.

A Milano, la casa automobilistica francese dimostra ancora una volta come il connubio tra automotive e moda possa generare nuovi significati, offrendo uno sguardo contemporaneo sul futuro della libertà individuale.