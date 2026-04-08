Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric arriva in Italia: l’elettrica urbana più accessibile debutta nelle concessionarie

Published

Ad aprile si accende una nuova fase della mobilità urbana in Italia con l’arrivo nelle concessionarie della Renault Twingo E-Tech Electric, il modello che punta a rendere l’elettrico più accessibile, concreto e vicino alla vita quotidiana. La city car a zero emissioni della Renault si presenta ufficialmente al grande pubblico durante il weekend porte aperte del 18 e 19 aprile, segnando un passaggio importante nella strategia del marchio francese.

Con un prezzo di partenza di 19.500 euro, senza vincoli di rottamazione o finanziamento, la nuova Twingo elettrica si propone come la porta d’ingresso più economica alla gamma elettrica Renault, puntando a conquistare soprattutto chi vive e si muove quotidianamente in città.

La nuova Twingo E-Tech Electric incarna perfettamente il concetto di “piccola grande auto”, grazie a dimensioni esterne contenute che facilitano la guida e il parcheggio nei contesti urbani, abbinate a uno spazio interno progettato per garantire comfort e versatilità. Una combinazione che risponde alle esigenze reali della mobilità moderna, dove agilità e praticità sono fondamentali.

Oltre al design intelligente, il modello convince anche sul piano economico: secondo Renault, il costo di utilizzo su quattro anni risulta inferiore rispetto a quello di un’auto ibrida equivalente, rafforzando ulteriormente il valore della scelta elettrica non solo in termini ambientali, ma anche di gestione quotidiana.

Per rendere ancora più concreta la transizione all’elettrico, Renault ha stretto una collaborazione con Enel Energia, introducendo un’offerta dedicata a chi ricarica l’auto a casa. Chi acquista Twingo E-Tech Electric entro il 4 maggio 2026 può aderire all’offerta “Enel Night Free”, attivabile fino al 15 maggio.

L’iniziativa consente di effettuare cinque ricariche mensili a costo zero nella fascia oraria notturna, tra mezzanotte e le sette del mattino, fino a un massimo di 140 kWh al mese per tre anni (a determinate condizioni). In termini pratici, significa poter percorrere fino a 30.000 chilometri con ricarica domestica gratuita, un vantaggio concreto che semplifica la gestione quotidiana dell’auto elettrica.

Dal 5 aprile, la Twingo E-Tech Electric è protagonista dello spot TV “Piccola grande auto”, una campagna pensata per valorizzare la doppia anima del modello. Il racconto pubblicitario sottolinea la capacità della vettura di essere compatta all’esterno ma sorprendentemente spaziosa all’interno, interpretando al meglio le esigenze della mobilità urbana contemporanea.

La strategia di comunicazione coinvolge tutti i principali canali, dalla televisione al digitale, passando per social media, stampa, affissioni e cinema, con l’obiettivo di accompagnare il debutto nelle concessionarie italiane e rafforzare la presenza del modello sul mercato.

Dopo l’arrivo negli showroom ad aprile, le prime consegne della nuova Twingo elettrica sono previste a partire da maggio. Con questo lancio, Renault compie un ulteriore passo nella democratizzazione della mobilità elettrica, proponendo una soluzione più accessibile, intelligente e perfettamente integrata nella vita urbana.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Spettacolo

Apple Music pubblica il raro DJ set B2B di Fred again.. e Thomas Bangalter

Motori

MG chiude il primo trimestre 2026 in crescita: Hybrid+ traina vendite e strategia in Italia

Spettacolo

Maria Chiara Giannetta è “Rosa Elettrica”: il nuovo thriller Sky Original dall’8 maggio su Sky e NOW

Senza categoria

Paola Iezzi torna con “Stessa Direzione”: fuori il 10 aprile

Tecnologia

Suunto presenta Spark: cuffie open-ear a conduzione aerea per chi ama muoversi

Spettacolo

Pechino Express approda in Cina: tra modernità e antiche tradizioni, la corsa continua da Shanghai a Yuliang

Motori

Nissan Qashqai è il C-SUV più venduto a marzo e nel primo trimestre 2026

Motori

Usato in ripresa: a marzo 2026 +5,6% per le auto e +9,2% per le moto

Motori

Audi RS 5: al via gli ordini della prima RS plug-in

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric arriva in Italia: l’elettrica urbana più accessibile debutta nelle concessionarie

Motori

Peugeot 505 Superproduction: l’ultima grande berlina a trazione posteriore

Spettacolo

Dèmodè tornano con “Orbita”: dance e folk si fondono nel nuovo singolo

Spettacolo

JULI pubblica “Solito Cinema”: il debutto del produttore dei record con 12 collaborazioni stellari

Società

Domani sera a “Realpolitik”: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Sport

Samsung Galaxy S26 Ultra rivoluziona la trasmissione sportiva durante la Street League Skateboarding

Spettacolo

Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

Tecnologia

Google rafforza il suo impegno per la salute mentale con nuove funzioni in Gemini

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MG chiude il primo trimestre 2026 in crescita: Hybrid+ traina vendite e strategia in Italia

Il 2026 si apre con un segnale decisamente positivo per MG Motor, che archivia il primo trimestre con 15.647 unità immatricolate. Determinante il risultato...

44 minuti ago

Motori

Nissan Qashqai è il C-SUV più venduto a marzo e nel primo trimestre 2026

Il 2026 si apre nel segno di Nissan Qashqai, che conquista il vertice del mercato italiano posizionandosi al primo posto tra i C-SUV più...

3 ore ago

Motori

Usato in ripresa: a marzo 2026 +5,6% per le auto e +9,2% per le moto

Il mercato dell’usato torna a crescere a marzo 2026, confermando segnali di consolidamento dopo i rallentamenti dei mesi precedenti. Secondo i dati del bollettino...

3 ore ago

Motori

Audi RS 5: al via gli ordini della prima RS plug-in

La gamma Audi si arricchisce di una novità che segna una svolta nella storia di Audi Sport: la nuova Audi RS 5 è la...

3 ore ago