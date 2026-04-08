Renault Twingo E-Tech Electric arriva in Italia: l’elettrica urbana più accessibile debutta nelle concessionarie

Ad aprile si accende una nuova fase della mobilità urbana in Italia con l’arrivo nelle concessionarie della Renault Twingo E-Tech Electric, il modello che punta a rendere l’elettrico più accessibile, concreto e vicino alla vita quotidiana. La city car a zero emissioni della Renault si presenta ufficialmente al grande pubblico durante il weekend porte aperte del 18 e 19 aprile, segnando un passaggio importante nella strategia del marchio francese.

Con un prezzo di partenza di 19.500 euro, senza vincoli di rottamazione o finanziamento, la nuova Twingo elettrica si propone come la porta d’ingresso più economica alla gamma elettrica Renault, puntando a conquistare soprattutto chi vive e si muove quotidianamente in città.

La nuova Twingo E-Tech Electric incarna perfettamente il concetto di “piccola grande auto”, grazie a dimensioni esterne contenute che facilitano la guida e il parcheggio nei contesti urbani, abbinate a uno spazio interno progettato per garantire comfort e versatilità. Una combinazione che risponde alle esigenze reali della mobilità moderna, dove agilità e praticità sono fondamentali.

Oltre al design intelligente, il modello convince anche sul piano economico: secondo Renault, il costo di utilizzo su quattro anni risulta inferiore rispetto a quello di un’auto ibrida equivalente, rafforzando ulteriormente il valore della scelta elettrica non solo in termini ambientali, ma anche di gestione quotidiana.

Per rendere ancora più concreta la transizione all’elettrico, Renault ha stretto una collaborazione con Enel Energia, introducendo un’offerta dedicata a chi ricarica l’auto a casa. Chi acquista Twingo E-Tech Electric entro il 4 maggio 2026 può aderire all’offerta “Enel Night Free”, attivabile fino al 15 maggio.

L’iniziativa consente di effettuare cinque ricariche mensili a costo zero nella fascia oraria notturna, tra mezzanotte e le sette del mattino, fino a un massimo di 140 kWh al mese per tre anni (a determinate condizioni). In termini pratici, significa poter percorrere fino a 30.000 chilometri con ricarica domestica gratuita, un vantaggio concreto che semplifica la gestione quotidiana dell’auto elettrica.

Dal 5 aprile, la Twingo E-Tech Electric è protagonista dello spot TV “Piccola grande auto”, una campagna pensata per valorizzare la doppia anima del modello. Il racconto pubblicitario sottolinea la capacità della vettura di essere compatta all’esterno ma sorprendentemente spaziosa all’interno, interpretando al meglio le esigenze della mobilità urbana contemporanea.

La strategia di comunicazione coinvolge tutti i principali canali, dalla televisione al digitale, passando per social media, stampa, affissioni e cinema, con l’obiettivo di accompagnare il debutto nelle concessionarie italiane e rafforzare la presenza del modello sul mercato.

Dopo l’arrivo negli showroom ad aprile, le prime consegne della nuova Twingo elettrica sono previste a partire da maggio. Con questo lancio, Renault compie un ulteriore passo nella democratizzazione della mobilità elettrica, proponendo una soluzione più accessibile, intelligente e perfettamente integrata nella vita urbana.