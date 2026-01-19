Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario

Published

Il recente Resident Evil Showcase ha svelato ufficialmente Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della storica saga horror di Capcom, che promette di ridefinire l’equilibrio tra terrore e azione. L’evento ha mostrato un gameplay completamente rinnovato, nuove collaborazioni con marchi iconici come Porsche e Hamilton, e il debutto del gioco su numerose piattaforme, inclusi servizi cloud e console di nuova generazione. Il lancio mondiale è fissato per il 27 febbraio 2026.

In questa nuova esperienza, i giocatori vestiranno i panni di due protagonisti: Grace Ashcroft, un’analista dell’FBI alle prese con un manicomio popolato da zombi, e Leon Kennedy, storico volto della saga e agente DSO in missione per indagare su una serie di morti sospette. Il titolo offrirà una doppia prospettiva di gioco, in prima e terza persona, liberamente intercambiabili per garantire massima immersione e fluidità d’azione.

Leon potrà contare su un arsenale variegato e sul nuovo sistema di combattimento corpo a corpo, che include l’utilizzo di un’ascia e mosse finali spettacolari. Grace invece dovrà bilanciare le limitate risorse a disposizione e utilizzare un dispositivo speciale capace di trasformare il sangue infetto in oggetti utili alla sopravvivenza. Tra le sue armi più iconiche spicca il revolver d’assalto Requiem, potente e raro, simbolo della linea sottile tra vita e morte nel mondo del gioco.

Anche i nemici promettono sorprese: gli zombi mostreranno tracce persistenti della loro vita passata, con comportamenti inaspettati che offriranno strategie alternative di sopravvivenza. Al centro della trama compare la parola chiave Elpis, legame misterioso tra i personaggi e gli eventi che muovono l’intera vicenda.

Il titolo proporrà diversi livelli di difficoltà, dal Casual più accessibile fino al Standard Classic, che includerà l’uso dei tradizionali nastri d’inchiostro per salvare la partita, un chiaro richiamo ai capitoli originali della serie.

Dal punto di vista tecnologico, Resident Evil Requiem sarà disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store, ma anche tramite GeForce NOW. Il supporto alle tecnologie più avanzate, come DLSS 4 e path tracing, offrirà prestazioni potenziate e una qualità visiva di nuova generazione per gli utenti PC.

L’evento ha portato anche collaborazioni d’alta classe: Hamilton lancerà due orologi ispirati ai protagonisti — il Khaki Field Auto Chrono di Leon e il Pan Europ Automatic di Grace — in edizione limitata a 2.000 esemplari. Dall’altra parte, Porsche ha creato una versione esclusiva della sua Cayenne Turbo GT, realizzata con tecnologia di stampa 3D e ispirata ai temi di performance e sopravvivenza del videogioco. Il SUV apparirà anche all’interno della storia come veicolo personale di Leon.

Tra gli altri annunci figurano le statuine ufficiali di Leon e Grace in scala 1/6, il progetto orchestrale Resident Evil Symphony of Legacy per celebrare i 30 anni della saga, e diverse edizioni speciali del gioco: la Deluxe, con contenuti estetici aggiuntivi; la Premium Steelbook Edition con carta lenticolare limitata; e un bonus preorder che include il costume esclusivo “Apocalypse” per Grace.

Non mancano le sorprese per i fan Nintendo: il nuovo titolo arriverà insieme al pacchetto Resident Evil Generation Pack per Switch 2, che comprenderà anche le edizioni Gold di Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village. È stato inoltre annunciato il primo Amiibo della serie Resident Evil, dedicato a Grace, disponibile dall’estate 2026.

Infine, i giocatori che acquisteranno Resident Evil Requiem su Epic Games Store potranno ottenere contenuti esclusivi in Fortnite, inclusi oggetti estetici a tema.

Con un approccio ambizioso e un’attenzione meticolosa al dettaglio, Resident Evil Requiem si prepara a segnare un nuovo capitolo nella storia della saga. L’attesa cresce per un titolo che promette di unire tradizione, innovazione e puro brivido survival horror.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Moda

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

Motori

Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Motori

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Spettacolo

Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Spettacolo

Totti e Ventola ad “Aperitotti”: calcio, amicizia e verità tra ricordi e VAR

Motori

Škoda Auto chiude il 2025 in forte crescita: oltre 1 milione di consegne e terzo brand in Europa

Moda

PDPAOLA lancia le nuove collane Signature Initials per San Valentino

Motori

BYD estende a otto anni o 250.000 km la garanzia delle Blade Battery

Motori

SC01: la supercar elettrica prodotta in Italia arriva nel 2026

Motori

DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

Tecnologia

Samsung trasforma il Blue Monday in un’esperienza di luce e colore

Moda

“Dreams Ain’t for Dreamers”: la nuova capsule di BSMT e Propaganda celebra chi trasforma i sogni in realtà

Turismo

San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera

Giochi

Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario
PINK-FLOYD - POMPEII

Spettacolo

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il ritorno in 4K dell’iconico film concerto

Motori

Peugeot 308 e 308 SW: “Il Leone sta arrivando” con la nuova campagna Kittens

Motori

DS Automobiles diventa title partner del Team France di SailGP
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella del gaming su PC annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG...

4 giorni ago

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Il leggendario gioco da tavolo King of Tokyo, ideato da Richard Garfield, celebre per aver creato anche Magic: The Gathering, si prepara a sbarcare...

4 giorni ago

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Il celebre franchise aeronautico di Bandai Namco continua a volare alto. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN ha raggiunto un importante traguardo, totalizzando oltre 7...

4 giorni ago

Giochi

Milestone svela il RIDE Fest: la nuova era della carriera in RIDE 6

Milestone ha annunciato la nuova modalità carriera di RIDE 6, il capitolo più recente della sua celebre saga dedicata al motociclismo. La software house...

5 giorni ago