Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario

Il recente Resident Evil Showcase ha svelato ufficialmente Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della storica saga horror di Capcom, che promette di ridefinire l’equilibrio tra terrore e azione. L’evento ha mostrato un gameplay completamente rinnovato, nuove collaborazioni con marchi iconici come Porsche e Hamilton, e il debutto del gioco su numerose piattaforme, inclusi servizi cloud e console di nuova generazione. Il lancio mondiale è fissato per il 27 febbraio 2026.

In questa nuova esperienza, i giocatori vestiranno i panni di due protagonisti: Grace Ashcroft, un’analista dell’FBI alle prese con un manicomio popolato da zombi, e Leon Kennedy, storico volto della saga e agente DSO in missione per indagare su una serie di morti sospette. Il titolo offrirà una doppia prospettiva di gioco, in prima e terza persona, liberamente intercambiabili per garantire massima immersione e fluidità d’azione.

Leon potrà contare su un arsenale variegato e sul nuovo sistema di combattimento corpo a corpo, che include l’utilizzo di un’ascia e mosse finali spettacolari. Grace invece dovrà bilanciare le limitate risorse a disposizione e utilizzare un dispositivo speciale capace di trasformare il sangue infetto in oggetti utili alla sopravvivenza. Tra le sue armi più iconiche spicca il revolver d’assalto Requiem, potente e raro, simbolo della linea sottile tra vita e morte nel mondo del gioco.

Anche i nemici promettono sorprese: gli zombi mostreranno tracce persistenti della loro vita passata, con comportamenti inaspettati che offriranno strategie alternative di sopravvivenza. Al centro della trama compare la parola chiave Elpis, legame misterioso tra i personaggi e gli eventi che muovono l’intera vicenda.

Il titolo proporrà diversi livelli di difficoltà, dal Casual più accessibile fino al Standard Classic, che includerà l’uso dei tradizionali nastri d’inchiostro per salvare la partita, un chiaro richiamo ai capitoli originali della serie.

Dal punto di vista tecnologico, Resident Evil Requiem sarà disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store, ma anche tramite GeForce NOW. Il supporto alle tecnologie più avanzate, come DLSS 4 e path tracing, offrirà prestazioni potenziate e una qualità visiva di nuova generazione per gli utenti PC.

L’evento ha portato anche collaborazioni d’alta classe: Hamilton lancerà due orologi ispirati ai protagonisti — il Khaki Field Auto Chrono di Leon e il Pan Europ Automatic di Grace — in edizione limitata a 2.000 esemplari. Dall’altra parte, Porsche ha creato una versione esclusiva della sua Cayenne Turbo GT, realizzata con tecnologia di stampa 3D e ispirata ai temi di performance e sopravvivenza del videogioco. Il SUV apparirà anche all’interno della storia come veicolo personale di Leon.

Tra gli altri annunci figurano le statuine ufficiali di Leon e Grace in scala 1/6, il progetto orchestrale Resident Evil Symphony of Legacy per celebrare i 30 anni della saga, e diverse edizioni speciali del gioco: la Deluxe, con contenuti estetici aggiuntivi; la Premium Steelbook Edition con carta lenticolare limitata; e un bonus preorder che include il costume esclusivo “Apocalypse” per Grace.

Non mancano le sorprese per i fan Nintendo: il nuovo titolo arriverà insieme al pacchetto Resident Evil Generation Pack per Switch 2, che comprenderà anche le edizioni Gold di Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village. È stato inoltre annunciato il primo Amiibo della serie Resident Evil, dedicato a Grace, disponibile dall’estate 2026.

Infine, i giocatori che acquisteranno Resident Evil Requiem su Epic Games Store potranno ottenere contenuti esclusivi in Fortnite, inclusi oggetti estetici a tema.

Con un approccio ambizioso e un’attenzione meticolosa al dettaglio, Resident Evil Requiem si prepara a segnare un nuovo capitolo nella storia della saga. L’attesa cresce per un titolo che promette di unire tradizione, innovazione e puro brivido survival horror.