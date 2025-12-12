Resident Evil Requiem: il ritorno del terrore con Leon S. Kennedy e una nuova eroina

Milano si prepara a diventare di nuovo l’epicentro dell’orrore videoludico grazie a Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della celebre saga di Capcom in arrivo il 27 febbraio 2026 su PlayStation5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Annunciato durante i The Game Awards 2025, il titolo promette di offrire una doppia dose di emozioni e adrenalina con due protagonisti d’eccezione: Leon S. Kennedy e la nuova arrivata Grace Ashcroft.

In questa nuova avventura, le indagini di Leon e Grace si intrecciano in modo inaspettato quando entrambi si trovano a esaminare un misterioso cadavere in un hotel abbandonato, collegato a una serie di inspiegabili morti. Queste tracce potrebbero condurre alla scoperta della verità dietro il famigerato incidente di Raccoon City del 1998, punto di origine di uno dei più celebri incubi del mondo videoludico. Secondo la presentazione ufficiale, il gioco offrirà un equilibrio perfetto tra azione travolgente e puro survival horror, con sezioni dedicate ai due protagonisti: Leon affronterà le situazioni con azioni esaltanti e spericolate, mentre Grace dovrà armarsi di coraggio per sopravvivere a un survival horror da brivido.

L’evento dei The Game Awards non ha solo svelato il trailer ufficiale, ma anche una serie di novità che renderanno questa uscita una tra le più complete della serie. Tra le iniziative più curiose c’è la collaborazione tra Resident Evil e Porsche: una partnership esclusiva che introduce nel gioco una Porsche Cayenne Turbo GT progettata appositamente per Leon, simbolo dell’incontro tra velocità e mito.

Capcom ha inoltre annunciato nuovi contenuti per la Deluxe Edition, che includerà tre costumi alternativi per Leon — Resident Evil 4, Apocalypse e Film Noir — insieme a un ciondolo per arma con l’emblema DSO. Gli appassionati potranno anche usufruire di un bonus pre-order esclusivo, che garantirà il costume “Apocalypse” di Grace a chi prenoterà il gioco in anticipo.

Le novità non finiscono qui. Capcom ha pensato anche agli utenti Nintendo con il Resident Evil Generation Pack, un’edizione speciale in arrivo su Nintendo Switch 2 lo stesso giorno del lancio di *Resident Evil Requiem*. Il pacchetto comprenderà Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition e Resident Evil Village Gold Edition, oltre al nuovo capitolo, offrendo così un’esperienza completa dell’intera saga per la piattaforma portatile.

Nel 2026, i fan potranno anche assistere a un nuovo Resident Evil Showcase, un evento dedicato che promette di svelare ulteriori dettagli sul titolo e sul dietro le quinte della produzione. Capcom espande inoltre l’esperienza del franchise anche fuori dal gioco, grazie a una collaborazione con Fortnite: chi acquisterà Resident Evil Requiem tramite Epic Games Store riceverà oggetti digitali esclusivi a tema, incluso l’outfit di Grace.

A completare un lancio di portata globale, sarà disponibile anche il controller Nintendo Switch 2 Pro in edizione speciale, con design ispirato al mondo di Resident Evil Requiem, e il primo Amiibo dedicato al franchise, raffigurante Grace, previsto per l’estate 2026.

Con un cast rinnovato, un’imponente produzione e collaborazioni di alto profilo, Resident Evil Requiem si presenta come uno dei titoli più attesi del prossimo anno. Il mix tra l’abilità investigativa di Grace Ashcroft e il coraggio leggendario di Leon S. Kennedy promette di riscrivere ancora una volta le regole del survival horror, trascinando i giocatori in un’esperienza che, secondo Capcom, “scuoterà le anime dei giocatori”.