Riccardo Cocciante torna dal vivo: il 14 luglio 2026 sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio

Published

Il Lake Sound Park di Villa Erba a Cernobbio (CO) annuncia un nuovo nome di prestigio per la sua edizione 2026: Riccardo Cocciante. Il grande cantautore tornerà dal vivo il 14 luglio 2026, portando sul lago di Como una delle tappe del suo nuovo tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”. Una data che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

L’artista, una delle voci più intense e amate della scena nazionale, si unirà a un calendario già ricco di protagonisti che caratterizzeranno la quinta edizione del festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production. L’evento, ormai un punto di riferimento tra i festival estivi del Paese, ospiterà nel 2026 anche Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio) e Mannarino (24 luglio).

“È proprio questa grande varietà di nomi e generi, un’offerta che fin dalla sua prima edizione risponde alle esigenze di un pubblico di diverse età e gusti musicali, ad aver fatto diventare il Lake Sound Park un punto di riferimento all’interno del circuito dei principali festival estivi italiani”, si legge nella presentazione ufficiale. La manifestazione, infatti, unisce la qualità della proposta artistica a una cornice naturale unica, quella del giardino di Villa Erba, e a un’offerta di food & beverage di alto livello, pensata per rendere ogni serata un’esperienza completa e coinvolgente.

Il ritorno di Cocciante rappresenta un evento di rilievo non solo per i fan storici del cantautore, ma anche per il pubblico più giovane che negli ultimi anni ha riscoperto la sua musica grazie a brani intramontabili e a progetti teatrali di successo. Il tour 2026 promette momenti di grande emozione e un repertorio capace di attraversare decenni di carriera.

Le prevendite per l’appuntamento con Riccardo Cocciante saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 15 dicembre esclusivamente su TicketOne, mentre la vendita generale partirà alle ore 11:00 di sabato 20 dicembre. Gli organizzatori raccomandano di acquistare i biglietti solo tramite i canali ufficiali indicati, per evitare truffe o canali non autorizzati.

Con un cast di grande prestigio e una location che ogni anno incanta per atmosfera e bellezza, la nuova edizione del Lake Sound Park conferma la propria vocazione a diventare un punto d’incontro tra musica, natura e convivialità. L’estate 2026 sarà dunque l’occasione perfetta per vivere sotto le stelle del lago di Como le performance di alcuni tra i più amati artisti italiani, con l’atteso ritorno di Riccardo Cocciante come fiore all’occhiello della rassegna.

