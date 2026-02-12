Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Published

Milestone ha annunciato il lancio di RIDE 6, ora disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Il nuovo episodio della celebre saga dedicata al motociclismo promette di ridefinire il genere racing con una formula completamente rinnovata, che unisce libertà, realismo e adrenalina pura.

Il cuore pulsante del gioco è il RIDE Fest, un’esperienza pensata come un vero e proprio festival motociclistico itinerante. Invece dei tradizionali campionati, il RIDE Fest introduce un sistema di progressione orizzontale che consente ai giocatori di vivere il proprio percorso nel mondo delle due ruote, partecipando a una serie di eventi tematici ispirati al lifestyle dei motociclisti.

Per la prima volta nella serie, RIDE 6 include dieci leggende del motociclismo come Casey Stoner, Guy Martin e Niccolò Canepa. Ogni icona sfiderà i giocatori nelle proprie discipline preferite, offrendo un’esperienza autentica e competitiva. Progredendo nella carriera, si guadagneranno punti fama e reputazione, fino ad affrontare intense battaglie con i boss per conquistare un posto tra i grandi del motociclismo.

Il gioco celebra la guida in tutte le sue forme, riunendo virtualmente i piloti di tutto il mondo in una community globale. RIDE 6 propone 45 piste, tra circuiti reali e tracciati immaginari, oltre a 340 motociclette di 21 produttori in sette categorie. Tra le novità spiccano le Maxi Enduro, le Bagger e i tracciati fuoristrada, che ampliano la varietà e la profondità delle sfide.

Una delle innovazioni principali è il sistema a doppia fisica, che permette di scegliere tra due esperienze di guida: la modalità Pro, dedicata ai giocatori esperti e appassionati di simulazioni realistiche, e la modalità Arcade, più accessibile e immediata. Entrambe possono essere alternate in qualsiasi momento, mentre la Riding School offre un percorso di allenamento dedicato a chi vuole migliorare le proprie abilità su pista.

Il titolo offre inoltre multiplayer cross-play e modalità split screen, dando ai giocatori la possibilità di sfidarsi a livello globale o in locale con gli amici. Non mancano gli editor avanzati per moto, caschi e tute, che garantiscono un alto livello di personalizzazione estetica.

Un ruolo cruciale nella longevità del titolo è ricoperto dal Race Creator, uno strumento che consente di progettare e condividere i propri eventi, rendendo l’esperienza potenzialmente infinita.

Basato su Unreal Engine 5, RIDE 6 si presenta con una veste grafica di nuova generazione, in grado di offrire scenari curati nei minimi dettagli e una resa visiva delle moto mai vista prima nella serie.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Sport

Samsung porta la tecnologia dei suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Motori

Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Škoda Fabia 2026: il colore come elemento distintivo della nuova generazione

Motori

Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

Spettacolo

“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Spettacolo

Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Spettacolo

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

Spettacolo

Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Il Regno dei Funghi torna a impugnare la racchetta: Mario Tennis Fever è finalmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il nuovo capitolo...

51 minuti ago

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Il nuovo aggiornamento di HELLDIVERS 2 è pronto a espandere l’universo del celebre sparatutto cooperativo con l’arrivo di Oppressione Meccanica, un’espansione che promette di...

1 giorno ago

Giochi

Nintendo Switch 2 inaugura l’anno dei “cozy game” con Animal Crossing e Pokémon Pokopia

Con l’inizio del 2026, Nintendo Switch 2 si prepara a vivere un anno all’insegna della lentezza e della vita virtuale condivisa. Dopo il recente...

1 giorno ago

Giochi

Directive 8020: l’horror sci-fi di Supermassive Games arriva il 12 maggio 2026

Supermassive Games ha annunciato la data di uscita di Directive 8020, la nuova avventura horror narrativa survival di fantascienza che sarà disponibile dal 12...

2 giorni ago