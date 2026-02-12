RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Milestone ha annunciato il lancio di RIDE 6, ora disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Il nuovo episodio della celebre saga dedicata al motociclismo promette di ridefinire il genere racing con una formula completamente rinnovata, che unisce libertà, realismo e adrenalina pura.

Il cuore pulsante del gioco è il RIDE Fest, un’esperienza pensata come un vero e proprio festival motociclistico itinerante. Invece dei tradizionali campionati, il RIDE Fest introduce un sistema di progressione orizzontale che consente ai giocatori di vivere il proprio percorso nel mondo delle due ruote, partecipando a una serie di eventi tematici ispirati al lifestyle dei motociclisti.

Per la prima volta nella serie, RIDE 6 include dieci leggende del motociclismo come Casey Stoner, Guy Martin e Niccolò Canepa. Ogni icona sfiderà i giocatori nelle proprie discipline preferite, offrendo un’esperienza autentica e competitiva. Progredendo nella carriera, si guadagneranno punti fama e reputazione, fino ad affrontare intense battaglie con i boss per conquistare un posto tra i grandi del motociclismo.

Il gioco celebra la guida in tutte le sue forme, riunendo virtualmente i piloti di tutto il mondo in una community globale. RIDE 6 propone 45 piste, tra circuiti reali e tracciati immaginari, oltre a 340 motociclette di 21 produttori in sette categorie. Tra le novità spiccano le Maxi Enduro, le Bagger e i tracciati fuoristrada, che ampliano la varietà e la profondità delle sfide.

Una delle innovazioni principali è il sistema a doppia fisica, che permette di scegliere tra due esperienze di guida: la modalità Pro, dedicata ai giocatori esperti e appassionati di simulazioni realistiche, e la modalità Arcade, più accessibile e immediata. Entrambe possono essere alternate in qualsiasi momento, mentre la Riding School offre un percorso di allenamento dedicato a chi vuole migliorare le proprie abilità su pista.

Il titolo offre inoltre multiplayer cross-play e modalità split screen, dando ai giocatori la possibilità di sfidarsi a livello globale o in locale con gli amici. Non mancano gli editor avanzati per moto, caschi e tute, che garantiscono un alto livello di personalizzazione estetica.

Un ruolo cruciale nella longevità del titolo è ricoperto dal Race Creator, uno strumento che consente di progettare e condividere i propri eventi, rendendo l’esperienza potenzialmente infinita.

Basato su Unreal Engine 5, RIDE 6 si presenta con una veste grafica di nuova generazione, in grado di offrire scenari curati nei minimi dettagli e una resa visiva delle moto mai vista prima nella serie.