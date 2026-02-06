ROB: pubblica oggi il suo nuovo singolo “LA MIA STORIA”

Dopo averlo presentato a sorpresa ai fan nel locale Detune di Milano, rob pubblica oggi “La mia storia”, il nuovo singolo distribuito da Warner Records Italy / Warner Music Italy. Il brano, scritto a quattro mani insieme a Naska e con il contributo di Andrea Bonomo, Renzo Stone e Giordano Colombo alla produzione, inaugura una fase inedita del percorso della giovane cantautrice catanese.

“La mia storia” rappresenta, secondo quanto racconta lo stesso comunicato, un riconoscimento di autenticità, una dichiarazione d’intenti: la scelta di raccontarsi senza filtri, con una voce limpida, istintiva e capace di restituire tutte le contraddizioni della sua generazione. Il sound pop rock / pop punk, diretto e incisivo, accompagna un testo che esprime il rifiuto di dipendere dagli altri e la volontà di chiudere da soli le proprie ferite. “È la storia di rob. E questa volta non vuole essere salvata.”

Questo nuovo singolo segna anche il debutto ufficiale di rob dopo la vittoria a X-Factor 2025. L’artista mostra qui un lato più viscerale e consapevole, un’evoluzione che abbandona la dimensione protetta del talent per approdare a una maturità artistica costruita su esperienze e introspezione. “La mia storia” è dunque non solo un titolo ma un manifesto identitario: un brano che, come spiega la nota, non cerca approvazione né redenzione ma procede dritto “dove fa male”.

Parallelamente all’uscita del singolo, rob annuncia la sua prima data live: l’8 maggio sarà protagonista sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano. Un evento che si preannuncia come un momento decisivo nel suo percorso musicale, segnando il debutto ufficiale con la nuova band. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation, mentre la vendita generale partirà l’11 febbraio sui principali circuiti.

Il 2026 si prospetta un anno centrale per la giovane cantautrice: oltre al concerto, rob sarà tra i performer della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il prossimo 6 marzo all’Arena di Verona.

Roberta Scandurra, in arte rob, è nata a Catania nel 2005. Ha iniziato a farsi conoscere con i suoi brani autobiografici e con un approccio musicale che unisce energia pop punk e sensibilità d’autrice. Nel 2022 si è imposta al Tour Music Fest ricevendo il titolo di “Artist of the year” e grazie a quella vittoria ha potuto frequentare un workshop di songwriting alla Berklee di Boston l’anno successivo. Dopo il primo singolo “Lei con te” e il successo televisivo culminato con la vittoria di X-Factor, oggi rob torna con un progetto che chiude un cerchio e ne apre uno nuovo.

“La mia storia” sancisce quindi l’inizio di una fase più diretta e autentica per un’artista che ha trasformato la propria crescita personale in musica. Un inno alla resilienza e alla consapevolezza, sintesi perfetta di fragilità e forza, emozione e controllo: l’essenza più vera di rob.