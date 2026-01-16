ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Robbie Williams torna sotto i riflettori con un’uscita che ha colto tutti di sorpresa: il nuovo album di inediti “BRITPOP” è finalmente disponibile in digitale e in formato fisico sullo store ufficiale dell’artista. Un ritorno atteso e vibrante, che segna una nuova fase nella lunga e brillante carriera di uno dei performer britannici più amati di sempre.

Il disco include 11 nuove tracce, tra cui spiccano i singoli “Rocket” – con la straordinaria partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi – e “Spies”, brano dal sapore indie-pop firmato insieme ai fidati collaboratori Karl Brazil e Owen Parker. L’artista ha inoltre annunciato che il 6 febbraio uscirà la versione ampliata “BRITPOP (Deluxe Edition)”, contenente altre sei canzoni inedite, tra cui “Selfish Disco”, “Comment Section” e “Desire (Official FIFA Anthem)”.

L’artwork dell’album cattura perfettamente l’essenza del progetto: un dipinto di Kate Oleska basato su una fotografia di Mick Hutson, che ritrae uno dei look più iconici di Williams, la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival nel 1995, simbolo di un’epoca in cui il Britpop dominava la cultura musicale britannica.

Raccontando la genesi del disco, Robbie Williams ha spiegato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino.”

Con “BRITPOP”, Williams omaggia la scena musicale che lo ha formato, ma lo fa con la maturità e la consapevolezza di un artista che ha attraversato trent’anni di carriera, reinventandosi costantemente senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Il nuovo album arriva in un momento particolarmente ricco per il cantante. Recentemente, Robbie ha conquistato il quindicesimo primo posto nella classifica album del Regno Unito con la colonna sonora del film “Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)”, progetto legato al biopic a lui dedicato e candidato agli Oscar. Con questo risultato, ha eguagliato il record dei Beatles per numero di album alla vetta delle classifiche UK.

Il 2023 e il 2024 sono stati anni di grande visibilità per l’artista: la docuserie “Robbie Williams” su Netflix ha raggiunto il primo posto in 22 Paesi, mentre il ritorno sul palco come headliner del BST Hyde Park di Londra ha registrato un sold out acclamato dalla critica.

Oltre al successo musicale, Williams continua anche il suo impegno umanitario. Dal 2006, grazie alla co-fondazione di Soccer Aid per l’UNICEF, ha raccolto oltre 106 milioni di sterline per beneficenza, confermandosi non solo come icona musicale, ma anche come figura solidale nel panorama internazionale.

“BRITPOP” segna dunque un ritorno potente e autentico: un tributo al passato e, allo stesso tempo, un nuovo capitolo per un artista che continua a scrivere la storia del pop britannico con energia e passione inesauribili.