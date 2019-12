ROG presenta il Chakram, il mouse con il joystick integrato

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG Chakram, un nuovissimo mouse gaming con un joystick programmabile e rimovibile che rivoluziona l’esperienza di gioco.

Massima libertà e flessibilità

ROG Chakram è un mouse che fa della flessibilità il suo punto di forza: permette infatti di collegarsi facilmente tramite il dongle USB a 2,4 GHz o, quando la durata della batteria diventa il desiderio principale, Bluetooth LE, per massimizzare l’autonomia. È ovviamente disponibile la classica connessione via cavo USB.

Il ROG Chakram si ricarica automaticamente quando è collegato al PC tramite USB e con appena 15 minuti di ricarica è possibile ottenere un’autonomia di 12 ore di gioco. La batteria ha un’autonomia massima di 79 ore di gioco in modalità wireless a 2,4 GHz ed è anche possibile sfruttare la tecnologia Qi per ricaricare il mouse in modalità wireless con dispositivi compatibili, come il ROG Balteus Qi.

Joystick programmabile e rimovibile

Il joystick integrato di ROG Chakram permette di avere un ulteriore controllo, solitamente offerto dai gamepad, direttamente sul mouse. Può essere configurato per funzionare in due diverse modalità: analogica o digitale, per adattarsi ai diversi scenari.

La modalità analogica è ideale per i giochi di simulazione di volo, il joystick può essere utilizzato infatti per un rapido controllo della visuale di gioco. Per gli sparatutto in prima persona (FPS) o i battle-royale arena, il joystick può essere impostato invece per funzionare unicamente in quattro direzioni programmabili. Si può quindi sfruttare per ricaricare, cambiare arma, accovacciarsi o per qualsiasi altra azione immaginabile.

È possibile inoltre cambiare il joystick, potendo scegliere tra diverse lunghezze o addirittura rimuoverlo del tutto così da essere sicuri di avere sempre la miglior impugnatura possibile.

Performance, comfort e DPI On-The-Scroll

ROG Chakram è progettato per offrire esperienze di gioco nuove ed eccezionali.

Una minore distanza dei tasti si trasforma in clic più veloci, per questo uno speciale meccanismo utilizza molle e cerniere in metallo per bilanciare i tasti e ridurre al minimo la distanza tra pulsanti e switch, raggiungendo così una maggiore velocità di input.

Grazie alla funzione DPI On-The-Scroll, è possibile regolare facilmente la precisione aumentando o diminuendo la risoluzione, senza bisogno di software. Basta tenere premuto il pulsante DPI e ruotare la rotella di scorrimento per impostare la sensibilità liberamente. In alternativa, è possibile selezionare la risoluzione premendo l’apposito pulsante per scegliere tra quattro diversi livelli di DPI.

Disponibilità

ASUS ROG Chakram sarà disponibile a partire da gennaio presso tutti i rivenditori autorizzati.

