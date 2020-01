Romance of Three Kingdoms XIV, dettagli sulla diplomazia e nuovo video gameplay

KOEI TECMO Europe ha svelato le funzioni di diplomazia e di gameplay del prossimo gioco di strategia, Romance of The Three Kingdoms XIV (RTK14). Il ritorno dell’iconico franchise è previsto in Occidente per il 28 febbraio 2020 per PlayStation®4 e digitalmente su PC Windows tramite Steam®.

In RTK14, è importante avere un gran numero di forze che ti circondano e per aver successo in battaglia è necessario coltivare attivamente i rapporti con gli alleati e l’opposizione. “La Gratitudine” con un altro esercito può essere migliorata attraverso doni come oro, rifornimenti o beni speciali – e con l’aumentare della gratitudine, le relazioni miglioreranno con la possibilità di formare un’alleanza. Formare un’alleanza impedisce al giocatore di attaccare i suoi nuovi partner o conquistare il loro territorio, ma allo stesso tempo consente loro di mantenere le linee di rifornimento mentre attraversano il territorio alleato. Man mano che il legame tra le forze si rafforza, i giocatori possono persino richiedere al loro alleato di attaccare un avversario per aiutare a migliorare qualsiasi situazione terribile. Se un’alleanza non funziona o non è più utile, può essere annullata permettendo alle forze di essere separate.

Inoltre, i giocatori possono sfruttare le unità alleate usando le varie “Plots”. Man mano che il gioco procede, questo diventa un modo chiave per indebolire una forza nemica. RTK14 offre ai giocatori un totale di cinque tipi di schemi: Hidden Poison, Estrange, Placation, Unattended Home e Dual Destruction – che consentono di utilizzare strategie diverse a seconda della situazione attuale. Hidden Poison riduce lo sviluppo e l’ordine pubblico del nemico e può far apparire banditi di tribù straniere. Estrange riduce la lealtà dell’ufficiale nemico attraverso cattive voci sul loro Sovrano. Placation prende di mira le persone di aree libere, o aree sotto il controllo di altre forze, al fine di ottenere il controllo del nucleo dell’area. Unattended Home incita un viceré o un governatore a lasciare la loro attuale Force e ad andare avanti. Infine, Dual Destruction diffonde voci dannose su una Force nel territorio di un’altra. Il successo di uno di questi schemi può avere un impatto enorme sulla situazione generale della battaglia, anche se il fallimento può far peggiorare notevolmente i rapporti con la Force interessata.

Aumentare le relazioni con le unità straniere è importante poiché solo le unità non nemiche possono essere costrette ad arrendersi. Utilizzando la funzione “Foreign”, i giocatori possono richiedere il ritorno degli ufficiali catturati e utilizzare il comando Order Surrender. Sono necessarie un’attenta pianificazione e preparazione per garantire che la spedizione abbia successo.

È ora possibile effettuare il pre-order di Romance of The Three Kingdoms XIV su Windows PC tramite Steam®! Coloro che desiderano effettuare il pre-order fisicamente su PlayStation 4 possono anche farlo presso rivenditori selezionati. Coloro che acquistano qualsiasi versione del gioco entro le prime 2 settimane dal lancio, saranno in grado di scaricare gratuitamente lo scenario aggiuntivo “Battle of Yiling”.

