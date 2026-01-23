RVSSIAN: fuori oggi “CHIEF KEEF” con SFERA EBBASTA e SKILLIBENG

Il produttore giamaicano Rvssian è tornato con un nuovo singolo intitolato “Chief Keef”, realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta e Skillibeng. Il brano, uscito oggi, segna un ulteriore passo avanti nella sinergia tra l’artista e il trapper italiano, una partnership che si rafforza dopo il successo del progetto *“Italiano”* pubblicato nel 2022.

Con questo nuovo lavoro, Rvssian conferma ancora una volta la sua capacità di unire mondi musicali diversi. Il produttore, noto per le sue collaborazioni internazionali, porta nel brano la sua inconfondibile impronta dancehall e hip-hop, mentre Sfera Ebbasta contribuisce con il suo stile inconfondibile e le sue sonorità trap, affiancato dall’energia di Skillibeng, uno dei nomi più in vista della scena giamaicana contemporanea.

Il singolo è stato anticipato da un video pubblicato su TikTok, in cui si vedevano Rvssian e Sfera Ebbasta all’interno dello studio di registrazione. Lo spezzone, diventato virale nel giro di poche ore, ha suscitato grande curiosità tra i fan e ha alimentato l’attesa per l’uscita ufficiale del brano. Nel clip, i due artisti avevano condiviso un’anteprima del pezzo, offrendo un primo assaggio del sound e dell’atmosfera che caratterizzano “Chief Keef”.

Con “Chief Keef”, questa collaborazione torna a confermare quanto il dialogo tra la scena trap italiana e quella caraibica sia ormai solido e in continua evoluzione. Il risultato è un brano dal respiro internazionale, che unisce stili, culture e lingue differenti, offrendo una nuova testimonianza della capacità di Rvssian di creare connessioni artistiche uniche.

Questa uscita rappresenta non solo il ritorno di un nome di rilievo nel panorama mondiale, ma anche un ulteriore traguardo per Sfera Ebbasta, che continua a rafforzare la propria presenza nel mercato globale. Rvssian, Sfera Ebbasta e Skillibeng riaffermano così la forza di una collaborazione internazionale destinata a conquistare le classifiche e a segnare la stagione musicale appena iniziata.