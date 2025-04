Samsung e Warner Bros. insieme per “A Minecraft Movie”

Samsung Electronics ha annunciato oggi una entusiasmante collaborazione con Warner Bros. Pictures in occasione dell’uscita di “A Minecraft Movie”, il tanto atteso adattamento per il grande schermo del videogioco più venduto di tutti i tempi, Minecraft. Questa partnership strategica si fonda su una visione condivisa riguardo al potere dell’espressione personale e mira a stimolare una nuova ondata di creatività tra i consumatori di tutto il mondo.

“A Minecraft Movie” celebra i pilastri fondamentali di Minecraft: creatività, curiosità e possibilità illimitate, valori che risuonano profondamente con la filosofia di innovazione di Samsung. Proprio come il film porta in vita mondi immaginari, la tecnologia Samsung è progettata per alimentare l’esplorazione e la curiosità degli utenti, fornendo loro gli strumenti per liberare il proprio potenziale creativo.

L’ecosistema di prodotti interconnessi di Samsung, che lavorano in perfetta sinergia, continua a superare i confini dell’innovazione con l’obiettivo di offrire agli utenti le risorse necessarie per dare forma alla propria espressione creativa. Che si tratti di trasformare semplici schizzi in capolavori digitali con Galaxy AI sul nuovo Galaxy S25 Ultra, o di immergersi in immagini mozzafiato con la chiarezza e i colori vibranti dei TV Neo QLED 8K, la tecnologia Samsung offre un ventaglio di possibilità. Anche la cucina diventa un terreno fertile per la creatività grazie al frigorifero congelatore Family Hub SpaceMax Smart, che fornisce consigli personalizzati per creare menu sorprendenti.

Qualunque sia la prossima avventura, la tecnologia Samsung si pone come un vero e proprio portale verso un universo di opportunità creative, consentendo agli utenti di accogliere, coltivare e condividere le proprie visioni uniche.

Benjamin Braun, CMO di Samsung Europe, ha dichiarato: “La partnership con ‘A Minecraft Movie’, che si distingue per la sua capacità di fornire strumenti che superano i limiti del possibile per l’espressione creativa, rappresenta la perfetta evoluzione della nostra consolidata collaborazione con Warner Bros. Pictures. Il nostro ecosistema di prodotti e la nostra tecnologia AI consentono ai consumatori di esprimere appieno il loro potenziale creativo”.

Dana Nussbaum, Vicepresidente esecutivo di Warner Bros. Pictures Worldwide Marketing, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Samsung per ‘A Minecraft Movie’. Questa sinergia rappresenta un passo significativo, sfruttando l’innovazione alla base del film per ispirare la creatività e accendere l’immaginazione a livello globale. Insieme, stiamo fornendo al pubblico di tutto il mondo gli strumenti per superare i confini della propria creatività e condividere le proprie storie in modi inediti ed entusiasmanti”.

Una speciale anteprima del trailer ufficiale di “A Minecraft Movie” è ora disponibile in esclusiva sui TV Samsung esposti nei punti vendita di tutta Europa, offrendo ai potenziali spettatori la possibilità di ammirarlo nella straordinaria risoluzione 8K. Inoltre, Samsung sta lanciando un “Portale per un mondo di offerte” in collaborazione con “A Minecraft Movie” in ben 25 paesi. Questa iniziativa prevede offerte speciali e bundle esclusivi pensati per celebrare questa incredibile partnership.