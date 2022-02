San Valentino con TUCANO URBANO

In occasione di San Valentino, TUCANO URBANO invita a scoprire il piacere di amare e amarsi su due ruote, con una selezione di giacche in versione per lui e per lei, perfette sia da sole sia in coppia.

Ed ecco allora 4STROKE E 4STROKE LADY. Certificata moto CE in Classe A e dotata del sistema AIRSCUD CONNECTION, 4STROKE è la giacca TUCANO URBANO perfetta tutto l’anno, per i giri fuori porta, per i quotidiani tragitti extra urbani o per i viaggi a lunga distanza, tanto più se in coppia. Come in tutti i capi TUCANO URBANO, nella 4STROKE nulla è lasciato al caso: è realizzata in Oxford ad alta tenacità per una maggiore resistenza, ma l’interno maniche e il busto sono in softshell stretch per una migliore vestibilità; mentre i rinforzi sui gomiti sono in Ripstop antiabrasione.

Comfort termico e ventilazione sono fondamentali per una giacca polivalente come 4STROKE: per questo motivo, l’interno imbottito è staccabile e la “flap” che copre la cerniera è dotata di un ingegnoso sistema che permette di aprire una generosa presa d’aria su tutta la lunghezza frontale del capo. E se si vuole l’effetto tuta, si può agganciare 4STROKE al pantalone coordinato PANTAMOTO (€ 169,00), realizzato con gli stessi tessuti e stilemi estetici della giacca. Insomma,insieme promettono di diventare un must have per chi si muove sempre su due ruote.

E poi OVETTO CE E OVETTA CE. Traspirante e antivento, OVETTO CE (€ 99,00), insieme alla sua versione lady OVETTA CE, è il nuovo softshell di TUCANO URBANO certificato moto CE in Classe A, con protezioni Comfort Protection System su gomiti e spalle in dotazione e tasca per alloggiare il paraschiena. Cosa lo rende differente? Le linee pulite ed essenziali – scelte per nascondere la tecnicità della costruzione – ne fanno un capo leggero, comodo e isolante. Perfetto sia per la moto sia per lo scooter, soprattutto nelle mezze stagioni, risulta ideale anche per il tempo libero.