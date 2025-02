San Valentino: l’amore è nell’aria anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium

In occasione di San Valentino, Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra una delle storie d’amore più affascinanti del mondo sottomarino: la suggestiva danza di corteggiamento dei cavallucci marini. Questi straordinari pesci, simbolo di fedeltà e delicatezza, incantano con i loro movimenti armoniosi e le loro eleganti torsioni, intrecciando le code in un rituale unico che può dare inizio a un legame destinato a durare per tutta la vita.

Un aspetto straordinario di questa specie è il ruolo del maschio nella riproduzione. Durante il rituale di accoppiamento, la femmina depone le uova nel marsupio del maschio, il quale si prende cura di loro fino alla schiusa. Questo incredibile esempio di paternità fa dei cavallucci marini una specie unica nel mondo marino, un simbolo di protezione e impegno familiare.

Gardaland SEA LIFE Aquarium non è solo un luogo in cui ammirare queste meraviglie della natura, ma è anche un centro attivamente impegnato nella loro conservazione. Solo lo scorso anno, grazie alle cure attente degli acquaristi SEA LIFE, sono nati ben 108 esemplari di Hippocampus reidi, una specie originaria dell’Atlantico occidentale oggi a rischio di estinzione. Una volta raggiunta l’età adulta, i giovani cavallucci marini vengono trasferiti in altri acquari europei, come il SEA LIFE di Scheveningen, contribuendo alla creazione di nuove popolazioni e alla riduzione del prelievo in natura.

Per chi desidera scoprire da vicino la magia di questa straordinaria specie e approfondire i programmi di allevamento e monitoraggio portati avanti dall’acquario, Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i weekend dalle 10:00 alle 16:00. Un’occasione unica per lasciarsi affascinare dalla delicatezza e dalla bellezza di questi piccoli ambasciatori della biodiversità, testimoni di un amore che sfida il tempo e le correnti degli oceani.