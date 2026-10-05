Sanità in crisi, bollette alle stelle e minacce alle donne: i temi al centro del nuovo Fuori dal Coro

Questa sera torna un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Retequattro, che offrirà un approfondimento su alcuni dei temi più caldi del momento.

Sul banco degli imputati, ancora una volta, il sistema sanitario nazionale con le lunghe liste d'attesa. Il caso eclatante è quello di Domenico, invalido di Barletta, che necessita urgentemente di una risonanza magnetica: la prima data disponibile? Il 2030. Una situazione che pone seri interrogativi sulla tutela della salute pubblica e sulle tempistiche inaccettabili per molte persone che soffrono. Tra le questioni affrontate anche il rispetto degli obblighi specifici da parte dei Comuni a sostegno delle famiglie con persone disabili.

Altro nodo cruciale è l'impatto economico delle guerre e il caro energia. L'aumento dei prezzi di gasolio e fertilizzanti sta mettendo in ginocchio il settore agricolo. A complicare ulteriormente la situazione, sta emergendo l'effetto dei nuovi data center che, secondo le recenti rilevazioni, avrebbero contribuito all'aumento delle bollette elettriche nelle zone in cui sono stati costruiti. Uno scenario che grava su cittadini e imprese già sotto pressione.

Spazio infine a un'inchiesta delicata su temi di attualità e rispetto delle libertà individuali. Al centro la vicenda di un influencer islamico di Reggio Emilia, accusato da alcune donne di minacce e ricatti per la loro scelta di vivere secondo uno stile di vita occidentale.

Ancora una puntata all'insegna dell'approfondimento e del confronto su questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana e il futuro della società italiana.