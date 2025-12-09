Sanremo Giovani 2025: l’ultima semifinale per conquistare il palco dell’Ariston

Ultimo appuntamento con Sanremo Giovani 2025, il talent show di Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026. La conduzione è affidata a Gianluca Gazzoli, che guiderà la serata trasmessa martedì 9 dicembre in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, in diretta dalla Sala A di via Asiago a Roma.

In questa ultima semifinale si decreteranno i sei artisti che accederanno alla finalissima di Sarà Sanremo, in programma il 14 dicembre su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Dopo la rinuncia di Soap, restano in gara undici talenti pronti a esibirsi in una serata cruciale per le loro carriere: Angelica Bove, Antonia, Caro Wow, Cmqmartina, La Messa, Nicolò Filippucci, Petit, Principe, Seltsam, Senza Cri e Welo.

Il format della puntata prevede quattro duelli diretti e una sfida a tre. Gli abbinamenti saranno decisi editorialmente e comunicati all’inizio della trasmissione. La votazione seguirà il consueto schema: durante i duelli i giudici assegneranno il proprio voto a uno dei due artisti in gara, mentre nella sfida a tre dovranno indicare chi eliminare. Al termine della puntata, i sei artisti (quattro provenienti dai duelli e due dalla sfida a tre) accederanno alla finale di Sarà Sanremo.

La Commissione Musicale chiamata a valutare i giovani in gara è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.

Nella finalissima del 14 dicembre saranno proclamati i due vincitori che conquisteranno il titolo di Nuove Proposte del Festival 2026. A loro si aggiungeranno altri due giovani artisti selezionati attraverso Area Sanremo, che accederanno di diritto alla competizione principale.

Con questo ultimo appuntamento, Sanremo Giovani 2025 si conferma un’importante vetrina per i nuovi talenti della musica italiana, offrendo un’opportunità unica per emergere e calcare uno dei palchi più prestigiosi del panorama musicale nazionale: quello dell’Ariston.