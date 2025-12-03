Satorisan presenta “Unalome”: la collezione che unisce stile, comfort e sostenibilità

Satorisan rinnova il suo impegno verso un design consapevole e autentico con la presentazione della collezione “Unalome” per l’autunno-inverno 2025. La linea, composta da stivali e mocassini, prende ispirazione dal simbolo orientale dell’Unalome, che rappresenta il cammino della vita e la crescita personale. Con questa collezione, il brand invita a riscoprire la lentezza, la consapevolezza e il piacere del camminare, trasformando ogni passo in un rituale di benessere quotidiano.

Ogni modello della collezione è pensato per accompagnare chi lo indossa nelle attività di ogni giorno, coniugando estetica, comfort e responsabilità ambientale. Dalle pelli certificate alle suole ergonomiche, ogni dettaglio rispecchia la filosofia del marchio: favorire una connessione autentica con sé stessi attraverso prodotti che durano nel tempo e rispettano il pianeta.

La linea femminile Unalome Elastic Premium reinterpreta le classiche Chelsea in chiave moderna. Leggere ed essenziali, sono realizzate in pelle premium certificata LWG Gold e foderate in cotone organico. Gli elastici laterali di alta qualità e la suola in gomma antiscivolo arricchita con caucciù naturale offrono comfort e stabilità, mentre il packaging interamente riciclato e riciclabile testimonia l’approccio sostenibile del brand.

La proposta maschile Unalome Chelsea Premium celebra un’eleganza senza tempo. Il modello, in pelle bovina pieno fiore trattata con anilina pura, si distingue per la finitura naturale e la texture sofisticata. Gli elastici laterali e i tiranti assicurano una calzata immediata, mentre la soletta semi-anatomica garantisce comfort prolungato. La fodera in cotone organico vellutato, la suola in PU a bassa densità e il packaging certificato FSC completano la scarpa.

Chi predilige uno stile più casual troverà nella Unalome Wallaby Desert Oasis la risposta ideale. Questo mocassino, ispirato ai wallabies degli anni Sessanta, combina versatilità e qualità artigianale. Realizzato in morbida pelle scamosciata naturale oliata per un effetto vintage, presenta cuciture a mano e una soletta ergonomica estraibile in EVA. I lacci in materiale RPET riciclato, la fodera in cotone biologico e la suola in gomma PU leggera ne fanno un modello perfetto per ogni occasione.

Presente con due negozi fisici a Madrid e Valencia, un e-commerce attivo in oltre 70 paesi e 400 punti vendita multimarca in tutto il mondo, Satorisan continua a diffondere un messaggio di positività e equilibrio. Con la collezione Unalome FW25, il brand riafferma la propria identità sostenibile e la capacità di coniugare estetica, benessere e durabilità, offrendo calzature che raccontano il percorso di chi le indossa.