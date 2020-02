Scania, mezzi più sicuri con il nuovo sistema di rilevamento laterale

Scania introduce la funzionalità di rilevamento laterale che utilizza due diversi sistemi. Essi consentono di evitare o ridurre la gravità di incidenti, causati da possibili errori umani, in cui si possa verificare il contatto tra il veicolo ed altri utenti della strada. I due sistemi lavorano in parallelo e in parte si sovrappongono, nonostante si concentrino su aspetti diversi. I pedoni e i ciclisti sono coloro che trarranno i maggiori benefici dagli “occhi” extra che Scania, con l’aiuto di radar e telecamere, fornisce ai suoi autocarri.

“Il rilevamento laterale è un ulteriore sistema pensato per incrementare la sicurezza degli utenti deboli della strada”, ha evidenziato Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Head of Scania Trucks. “In particolare, questa nuova funzionalità, aiuta a proteggere tutti quegli utenti della strada che devono evitare qualsiasi contatto fisico con i mezzi pesanti. Sono convinto che ogni autista sarebbe più che felice di poter contare su un sistema di supporto che incrementi la sicurezza e lo supporti alla guida in situazioni di traffico particolarmente intenso”.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il rilevamento laterale, aiutano l’autista a controllare costantemente i punti ciechi ai lati dell’autocarro. Gli incidenti più comuni si verificano quando un autocarro con la guida a sinistra svolta a destra ad un incrocio, mentre un ciclista cerca di superare l’autocarro proprio sulla destra. Se un ciclista (o pedone) entra nella zona a rischio, il sistema avverte l’autista con un segnale luminoso sul montante anteriore ed un segnale acustico.

Il nuovo sistema di rilevamento laterale di Scania aiuta ad evitare o mitigare la gravità di incidenti causati da errori umani. Gli utenti deboli della strada sono coloro che ne beneficeranno di più.

Sebbene il sistema Blind Spot Warning sia progettato per avvertire gli autisti della presenza di automobili “nascoste” nel punto cieco può anche avvertire in caso di presenza di ciclisti o pedoni.

“Aggiungere questi nuovi sistemi di supporto attivo alla guida, come il rilevamento laterale, ai nostri autocarri può, letteralmente, fare la differenza tra la vita e la morte”, ha sottolineato Vlaskamp. “Consentirà di salvare delle vite e, al tempo stesso, ridurrà lo stress alla guida degli autisti, anche se non li solleverà dalla grande responsabilità a cui devono far fronte quando il traffico è molto intenso”.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0