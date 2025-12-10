Sienna Spiro: la nuova voce inglese che sta conquistando il mondo con “Die On This Hill”

Sta rapidamente diventando il nome più discusso della nuova musica britannica. Sienna Spiro, ventenne cantautrice inglese dal timbro soul e dallo stile inconfondibile, sta scalando le classifiche internazionali con il suo singolo “Die On This Hill”, già virale in 28 Paesi e tra i brani più trasmessi dalle radio nel Regno Unito. Da venerdì 12 dicembre 2025, il brano sarà in rotazione anche nelle radio italiane, segnando il debutto ufficiale dell’artista nel nostro Paese.

Con oltre 70 milioni di stream e una presenza stabile nella Global Spotify 200 Chart, “Die On This Hill” si impone come una delle ballad dell’anno. Il brano, costruito su una delicata struttura piano e voce, racconta con intensità una storia d’amore finita, trasformando la vulnerabilità in forza. “La canzone racconta di un amore ostinato, quel tipo di amore che ti fa restare quando sai che dovresti invece andartene”, spiega Sienna, che con questo singolo dimostra un’eccezionale maturità artistica.

La traccia è stata realizzata insieme a una squadra di produttori di altissimo livello: Omer Fedi (SZA, Lil Nas X), Michael Pollack (Miley Cyrus, Lady Gaga) e Blake Slatkin (Tate McRae, Sam Smith). Il raffinatissimo arrangiamento di archi è firmato da Rob Moose, vincitore di tre GRAMMY® e collaboratore di star come Lorde e Taylor Swift. Un team d’eccezione che ha contribuito a esaltare una voce capace di passare dal sussurro all’esplosione emotiva in un solo verso.

La critica internazionale ha accolto Sienna Spiro come una delle più promettenti interpreti della nuova generazione. “Uno stile che oscilla tra l’eleganza di Jackie Kennedy e la libertà insolente di Nancy Sinatra”, scrive Vogue France. Per NME, “La sua voce potente cattura il blues senza tempo e il jazz di leggende come Etta James e Ella Fitzgerald”. E la BBC non ha dubbi: “Se non hai ancora sentito dire il suo nome, lo conoscerai presto.”

Nel 2026 la giovane artista è già nella shortlist dei Brit Awards – Critics’ Choice ed è stata selezionata da Vevo tra gli “Artists to Watch” del nuovo anno. La sua carriera è in piena ascesa: dopo l’esordio nel 2024 con il singolo “NEED ME” e il successo dell’EP “Sink Now, Swim Later” (oltre 170 milioni di stream), Sienna ha collezionato numeri sorprendenti. Il brano “MAYBE” ha generato più di 600 milioni di visualizzazioni su TikTok e 100 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, segnando un record di longevità nelle classifiche Spotify.

Con “Die On This Hill”, Sienna entra nella top ten inglese eguagliando il primato di avere tre singoli contemporaneamente nella classifica ufficiale UK Top 100, al pari di Lola Young, Olivia Dean e RAYE. La sua voce, paragonata a quella di alcune delle più grandi interpreti soul e jazz, continua a conquistare pubblico e critica con la stessa determinazione che traspare nei suoi testi.

Già parte della residency newyorkese di Sam Smith (“To Be Free: New York City”) e opening act del cantautore Teddy Swims, la giovane artista annuncia ora il suo primo tour da headliner. A partire da marzo 2026, Sienna si esibirà in Nord America (con tappe a Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Toronto, Washington D.C., Philadelphia e Boston) per poi tornare in Europa, dove è già previsto un atteso show alla Roundhouse di Londra.

Fin dall’età di dieci anni Sienna Spiro scrive canzoni, ispirandosi a nomi come Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra e Amy Winehouse. Ha costruito un sound cinematografico, unendo jazz e sonorità contemporanee in un linguaggio universale. Oggi conta più di 1,7 milioni di follower su TikTok e una community internazionale in continua crescita.

Dotata di una voce che rapisce e non lascia andare, Sienna Spiro si impone come una delle più autentiche e intriganti rivelazioni della scena musicale moderna. Con “Die On This Hill”, l’artista inglese trasforma la propria vulnerabilità in arte, segnando solo l’inizio di un percorso destinato a lasciare il segno nella musica pop e soul mondiale.