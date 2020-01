Skoda Care Usato, la propria auto sempre in forma fino al settimo anno di vita

La vicinanza al Cliente e alle sue reali necessità e la costante attenzione alla sicurezza di guida sono elementi fondanti del brand ŠKODA. A partire dall’eccezionale abitabilità in rapporto alle dimensioni, per arrivare alla completa dotazione di serie di dispositivi di assistenza alla guida, ogni modello Skoda è progettato per poter offrire la migliore esperienza quotidiana.

Questa attenzione al Cliente, tuttavia, per Skoda non può limitarsi alla sola fase di acquisto ma deve concretizzarsi in un rapporto costante negli anni che offra la miglior esperienza per l’utente finale e al tempo stesso mantenga il veicolo nella miglior efficienza, a garanzia di sicurezza di marcia e piacere di guida inalterati.

Per questo motivo, Skoda ha deciso di dare vita a Skoda Care Usato, un programma di manutenzione programmata dedicato a tutti i modelli già immatricolati e circolanti, fino al settimo anno di vita. ŠKODA Care Usato è proposto sia per Clienti privati sia per Clienti Business senza limiti al chilometraggio iniziale della vettura al momento della sottoscrizione. Il programma prevede la possibilità per il Cliente di scegliere tra formule a 24 mesi/30.000 km (solo per CITIGO e OCTAVIA G-TEC), 36 mesi/45.000 km, 48 mesi/60.000 km o 60 mesi/100.000 km. La durata temporale è calcolata a partire dalla stipula del contratto mentre il chilometraggio sarà calcolato in aggiunta a quello rilevato sulla strumentazione dell’auto al momento della sottoscrizione.

Skoda Care Usato prevede una lista chiusa di interventi che comprendono, prendendo a esempio una FABIA nell’intervallo 36 mesi/45.000 km: cambio olio e relativo filtro, cambio filtro anti-polline, ispezione ampliata, sostituzione candele per motore benzina, sostituzione filtro diesel, sostituzione filtro aria e sostituzione liquido freni.

Inoltre, fino al 31 marzo 2020, il Cliente che aderisce al programma ŠKODA Care Usato ha diritto a uno sconto pari al 50% del prezzo di listino sulle seguenti combinazioni:

48 mesi e/o 60.000 km per veicoli Long Life

24 mesi e/o 30.000 km per veicoli Non Long Life

La promozione è valida per tutte le tipologie di Clienti, sia privati sia aziende e può essere applicata anche a Clienti con un’estensione di garanzia Extended Warranty attiva. Tutte le informazioni sono disponibili presso la rete della Concessionarie e dei Service Partner ŠKODA.

