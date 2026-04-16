Škoda alla Milano Design Week svela Epiq, urban crossover 100% elettrico

Skoda torna alla Milano Design Week dopo il debutto dello scorso anno e lo fa con un progetto che guarda già al futuro della propria gamma. Dal 21 al 26 aprile, nel cortile di Palazzo del Senato in via Senato 10, il marchio boemo presenta "Ooooh, that's EpiQ!", un'installazione immersiva che offre una prima anticipazione artistica di Epiq, il nuovo Urban Crossover 100 per cento elettrico destinato ad ampliare la gamma BEV nella seconda metà del 2026.

Il progetto è firmato dal digital artist Ricardo Orts, fondatore di Ulises Studio e inserito nel 2024 tra i Forbes' Top 100 Best Creatives for Business. L'allestimento occupa il cortile di Palazzo del Senato con volumi e superfici modellabili che richiamano l'estetica della campagna di comunicazione dedicata al nuovo modello, proponendo un'interpretazione dinamica dello spazio in dialogo con la staticità dell'architettura storica. Un contrasto voluto, pensato per esaltare la personalità di un'auto che Skoda descrive come giovane, dinamica e pensata per la mobilità urbana.

Cuore dell'installazione è un "interactive digital dome" che estende i contenuti visivi della campagna e li integra con l'architettura del palazzo. Accanto alla componente multimediale trovano spazio aree relax e zone ludiche pensate anche per i più piccoli, in coerenza con l'attenzione alla dimensione familiare che il marchio ceco rivendica come tratto identitario.

"La Milano Design Week ci permette di valorizzare ulteriormente il brand Skoda e di presentarlo ben oltre il mondo automobilistico, come un marchio guidato da design, creatività e innovazione", ha dichiarato Martin Jahn, Membro del Board di Skoda Auto per Vendite e Marketing. Al centro del progetto c'è Epiq, che secondo Jahn rappresenta "chiara espressione della nostra ambizione di rendere la mobilità elettrica più accessibile e di ispirare nuovi clienti attraverso uno storytelling basato sul design".

Ad accompagnare l'installazione è previsto un calendario di appuntamenti che animerà il cortile di Palazzo del Senato per tutta la settimana. Si parte il 21 aprile con gli Epiq Talks, che vedranno protagonisti diverse personalità del design e della creatività, tra cui Ricardo Orts e Chan Whie Park, designer di Skoda Auto. Il 22 aprile, dalle 15 alle 16, lo stesso Orts sarà protagonista di un incontro dedicato al rapporto tra design e storytelling nella cultura visiva contemporanea, con un approfondimento sul processo creativo che ha portato alla nascita del progetto milanese.

Il 23 aprile, nella stessa fascia oraria, il creativo e tastemaker Giotto Calendoli guiderà un workshop sulla creatività quotidiana, seguito da un talk sul proprio rapporto con curiosità ed esplorazione. Il 24 aprile è in programma una doppia sessione: dalle 16 alle 17 un workshop di BaoNow dedicato alla realizzazione di terrari, con un approfondimento su come combinare piante, materiali e tecniche per costruire un piccolo ecosistema autosufficiente; dalle 17 alle 19 una Sentimental Drawing Session con l'illustratrice Momusso, che accompagnerà il pubblico in un'esperienza di disegno spontaneo orientata all'introspezione e alla libertà creativa.

Con questa nuova presenza nel capoluogo lombardo, Skoda conferma la volontà di utilizzare la Milano Design Week come un laboratorio culturale, sottolineando al contempo il ruolo del design nell'evoluzione della propria offerta di mobilità elettrica.