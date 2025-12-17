Connect with us

Škoda presenta due nuove sportive: Elroq RS Matt Edition e Fabia 130

Published

Škoda amplia la propria gamma con due modelli a forte carattere sportivo che uniscono prestazioni, esclusività e un chiaro richiamo alla tradizione del marchio. Si tratta della Elroq RS Matt Edition e della Fabia 130, entrambe pronte a conquistare gli appassionati di auto dinamiche e sofisticate.

La Elroq RS Matt Edition rappresenta una novità assoluta nel panorama dei SUV sportivi del marchio. Prodotta in edizione limitata a poche centinaia di esemplari in tutto il mondo, nasce sulla base della performante Elroq RS da 340 CV e si distingue per una vernice opaca esclusiva che ne sottolinea il carattere deciso. L’allestimento è completo di una dotazione full optional, in linea con la tradizione Škoda di offrire comfort e tecnologia di alto livello. Questa versione speciale mira a combinare potenza, design e cura per i dettagli, con un’attenzione particolare all’esperienza di guida e alle sensazioni che riesce a trasmettere fin dal primo sguardo.

Accanto a questa interpretazione moderna della sportività, Škoda rende omaggio alla propria storia con la Fabia 130, una versione celebrativa pensata per ricordare i successi del marchio nei rally. La vettura è equipaggiata con un motore da 175 CV, un cambio DSG e un assetto specificamente sviluppato per enfatizzare la precisione di guida e la stabilità anche nelle condizioni più impegnative. La livrea è ispirata alle auto da competizione che hanno reso celebre Škoda nel mondo dei rally, offrendo una connessione diretta tra passato e presente.

L’edizione speciale della Fabia mostra l’intento del brand di mantenere viva la propria passione sportiva, reinterpretandola attraverso la tecnologia contemporanea. Come per la Elroq RS Matt Edition, anche in questo caso la cura dei dettagli e la ricerca delle migliori prestazioni sono elementi distintivi.

Con queste due novità, Škoda continua a rafforzare la propria identità di marchio attento sia alle esigenze di chi cerca emozioni al volante sia a quelle di chi desidera un’auto moderna, efficiente e dal design inconfondibile. La Elroq RS Matt Edition e la Fabia 130 rappresentano due sfaccettature della stessa filosofia: la sportività declinata in chiave contemporanea, tra eleganza e potenza.

