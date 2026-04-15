ŠKODA sceglie il Laufenn S Fit 2 per la nuova Octavia: sicurezza e comfort al top

ŠKODA ha adottato il nuovo pneumatico estivo sportivo Laufenn S Fit 2 come primo equipaggiamento per la Octavia, puntando su qualità, sicurezza e comfort.

ŠKODA ha annunciato che il nuovo Laufenn S Fit 2 è stato selezionato come pneumatico di primo equipaggiamento sulla popolare Octavia. Il modello compatto, tra i più venduti del marchio, verrà fornito di serie con la misura 205/55 R17 91V, rafforzando il ruolo del produttore nella scelta di tecnologie all'avanguardia per efficienza e sicurezza.

L'esordio dello pneumatico S Fit 2 su una vettura di alto livello sottolinea la qualità e le prestazioni garantite. Questo pneumatico estivo, già disponibile nel mercato dei ricambi, rappresenta un passo ulteriore nello sviluppo della gamma Laufenn, che negli ultimi dieci anni ha consolidato la propria posizione tra i costruttori automobilistici europei.

Al centro del progetto c'era l'obiettivo di ottenere uno pneumatico realmente versatile, capace di accompagnare la Octavia in ogni situazione senza punti deboli. Le caratteristiche di sicurezza sono state prioritarie: il S Fit 2 assicura un'ottima aderenza sul bagnato grazie a un alto contenuto di silice e tasselli del battistrada convessi, oltre a garantire spazi di frenata ridotti anche sotto la pioggia. La maneggevolezza resta elevata anche con uno stile di guida sportivo e a pieno carico, merito delle spalle rinforzate e della mescola di gomma ottimizzata.

Il comfort di guida e la durata sono stati fortemente migliorati. Particolare attenzione è stata data alla riduzione del rumore di rotolamento, contribuendo a una maggiore silenziosità e piacevolezza a bordo. La bassa resistenza al rotolamento offre una migliore efficienza nei consumi. Innovazioni nei polimeri utilizzati portano a un incremento della durata e quindi a un minor costo nel ciclo di vita per i proprietari.

Lo pneumatico per la Skoda Octavia reca il marchio OE +, posizionato accanto alle dimensioni dello pneumatico e sotto la scritta Laufenn. Questo marchio viene utilizzato anche da alcuni marchi affiliati del gruppo VW.

L'ingresso del Laufenn S Fit 2 nella gamma Octavia costituirà la base per futuri accordi di primo equipaggiamento e ribadisce l'affidabilità delle soluzioni Laufenn per le esigenze di oggi e di domani.