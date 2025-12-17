Connect with us

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Published

Il Pordenone Blues & Co. Festival raggiunge la sua 35ª edizione e lo fa con un annuncio che farà battere il cuore di tutti gli amanti del rock: gli Skunk Anansie, la storica band britannica guidata dall’iconica Skin, saranno protagonisti di un concerto imperdibile lunedì 27 luglio 2026 al Parco San Valentino di Pordenone. I biglietti, al prezzo di 45 euro più diritti di prevendita, saranno disponibili su Vivaticket e Ticketone a partire dal 17 e 18 dicembre.

Il gruppo, tra i più influenti della scena rock internazionale degli anni Novanta, salirà sul palco del festival per celebrare oltre trent’anni di carriera e per presentare una nuova fase del proprio percorso artistico. La performance sarà parte del programma di Verso Pordenone 2027, l’iniziativa che accompagna la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura.

Con un sound inconfondibile, che mescola sonorità impetuose e ruvide con accenti soul, psichedelici e metal, gli Skunk Anansie hanno saputo conquistare il pubblico di più generazioni. Autori di brani che hanno segnato un’epoca, la band tornerà dal vivo con una produzione completamente rinnovata. Skin ha espresso l’entusiasmo del gruppo per il ritorno sulle scene live e ha promesso uno show che rifletterà tutta la forza creativa e la potenza espressiva della formazione londinese.

Durante il live, la band ripercorrerà i momenti salienti della propria storia, accostando i grandi successi che li hanno consacrati a livello mondiale a inediti e nuovi esperimenti sonori che mostrano la continua evoluzione del loro stile. Carisma, energia e una voce inconfondibile restano il segno distintivo di Skin, musicista, attivista, modella e autentica icona femminile del rock internazionale.

Ad arricchire ulteriormente il programma della rassegna c’è l’attesissimo ritorno dei Dogstar, la band californiana capitanata da Keanu Reeves al basso, con Bret Domrose (chitarra e voce) e Rob Mailhouse (batteria). Il trio sarà in concerto martedì 14 luglio, sempre al Parco San Valentino di Pordenone, con il tour mondiale “All In Now” a supporto dell’album “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees”, pubblicato nel 2023 tramite Dillon Street Records.

Sull’arrivo del tour europeo, la band ha raccontato: “Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti, e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito, ci auguriamo di vedervi lì!”.

Il disco, prodotto da Dave Trumfio e registrato da Rudyard Lee Cullers, segna un ritorno tanto atteso dopo oltre vent’anni di assenza. Un progetto nato dall’amicizia e dalla passione che da sempre uniscono i tre musicisti, capaci di dare vita a un album in cui – come raccontano – “divertimento, passione e amicizia risuonano in ogni traccia”.

Nati nel 1991 nella vibrante scena rock della California, i Dogstar sono tornati alla ribalta nel 2023 con una serie di concerti accolti con entusiasmo da pubblico e critica, a partire dal debutto al BottleRock Napa Valley Festival. Con la loro miscela di alternative rock ed energia live, hanno riconquistato l’attenzione degli amanti della musica internazionale, pronti ora a infiammare anche il pubblico italiano.

Con l’annuncio degli Skunk Anansie e dei Dogstar, il Pordenone Blues & Co. Festival si conferma tra gli appuntamenti musicali più longevi e prestigiosi d’Europa. Nei prossimi mesi verranno resi noti altri grandi nomi che andranno a completare un cartellone già ricco di emozioni, capace di spaziare dal blues al rock, dal funky al reggae, in un mosaico sonoro che rende questo boutique festival un punto di riferimento internazionale per qualità e originalità.

Virgin Radio sarà radio partner del live degli Skunk Anansie, per una serata destinata a entrare nella storia del festival e nel cuore degli appassionati di musica live.

