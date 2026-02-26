Star and Stripe arriva in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice come primo DLC

L’universo di MY HERO ACADEMIA: All’s Justice si espande con il debutto di una delle eroine più potenti e amate della saga. Star and Stripe, la Pro Hero numero uno degli Stati Uniti d’America, entra ufficialmente nel roster del gioco come primo personaggio aggiuntivo disponibile per il titolo sviluppato da BANDAI NAMCO Europe.

La combattente americana porta con sé tutto il suo carisma e la potenza del suo Quirk, “New Order”, che le consente di plasmare gli elementi stessi, generando attacchi devastanti contro i nemici. Si tratta di un’aggiunta che promette di arricchire ulteriormente il sistema di combattimento, offrendo ai giocatori nuove possibilità strategiche e un approccio fresco alle dinamiche d’arena del picchiaduro 3D ispirato all’acclamata serie anime.

“Star and Stripe è ora acquistabile su tutte le piattaforme in cui è disponibile il gioco”, si legge nella comunicazione ufficiale. Inoltre, chi possiede o acquista la Deluxe Edition, la Ultimate Edition oppure il Bonus Pass Stagionale: Carta World Star (DLC 1-5) riceverà automaticamente il nuovo contenuto, senza costi aggiuntivi.

Questo aggiornamento rappresenta il primo passo di un percorso di espansione che, presumibilmente, porterà ulteriori eroi e antagonisti a unirsi agli scontri di MY HERO ACADEMIA: All’s Justice. Il titolo, un adrenalinico picchiaduro 3D in arena, consente di vivere battaglie sia PvP che per giocatore singolo schierando squadre composte da tre personaggi, con quello che è già il roster più ampio di sempre tra i giochi ispirati al franchise di My Hero Academia.

L’arrivo di Star and Stripe segna un importante aggiornamento per i fan che attendevano l’introduzione di nuove figure iconiche provenienti dal mondo dell’anime e del manga. Grazie alla sua presenza scenica e al suo stile di combattimento unico, l’eroina americana promette di rivoluzionare il modo di giocare e di affrontare i duelli, mantenendo intatta l’energia e lo spirito eroico che caratterizzano la serie.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Con l’ingresso di Star and Stripe, l’esperienza di gioco si arricchisce di una nuova dimensione spettacolare che saprà conquistare tanto i veterani quanto i nuovi appassionati del mondo degli eroi.