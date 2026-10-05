Stellantis, nuove nomine strategiche alla guida dei brand in Italia

Stellantis Italia ha annunciato una serie di nuove nomine strategiche ai vertici dei suoi marchi per rafforzare il management e sostenere la crescita dei brand sul mercato italiano.

Giovanni Falcone, già Managing Director di Citroen, assume ora la responsabilità di Peugeot, prendendo il posto di Valentino Munno che lascia la società per nuovi progetti professionali.

Francesco Pastore, fino ad oggi alla guida dei brand Premium, guiderà i marchi Citroën e DS Automobiles.

Domenico Graziano, sales manager di Jeep Italia, è stato nominato nuovo responsabile di Alfa Romeo con il compito di promuovere la crescita commerciale e il posizionamento del brand.

Alessio Scutari, già responsabile dei marchi Fiat e Abarth, amplia le sue competenze e diventa anche responsabile del marchio Lancia, supportando il percorso di rilancio dello storico brand italiano.

Queste nomine rappresentano un importante passo nel percorso di evoluzione della nostra organizzazione commerciale e testimoniano la qualità delle persone e delle competenze presenti in Stellantis Italia, ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. Siamo fortunati a poter contare su un gruppo di professionisti di esperienza, passione e competenza, capace di affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. A Giovanni, Francesco, Domenico e Alessio rivolgo i miei migliori auguri, certa che sapranno contribuire con successo allo sviluppo dei rispettivi brand. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare Valentino per il lavoro svolto e per il contributo apportato nel corso della sua esperienza in Stellantis.

Le altre posizioni chiave del mercato italiano restano invariate: Giorgio Vinciguerra per Opel, Novella Varzi per Jeep, Federico Scopelliti per Leapmotor, Stefano Bressan per il marketing, Guido Bevilacqua per i veicoli commerciali, Andrea Croce per il B2B, Andrea Ciucci per i veicoli usati, Pierangelo Spadaccini per ricambi e servizi, Stefano De Pasquale per i flussi auto, Marco Icardi per lo sviluppo rete e training, Claudio D'Amico per la comunicazione, Elisabetta D'Angelo per la customer experience, Gabriele Conti per l'e-mobility, Flavia Smiraglia per la parte legale, Mauro Tancredi per la finanza, Nicola Pumilia per flotte e tender, Gabriele Di Nunno per l'IT e Luca Mezzadri per le risorse umane.

Stellantis si conferma così impegnata a valorizzare le competenze interne e a sostenere una leadership solida e dinamica per affrontare un settore dell'automotive in continua evoluzione.