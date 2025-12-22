Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Steve Hackett torna in Italia nel 2026 con un nuovo, attesissimo tour dedicato ai Genesis e alla sua carriera solista. Il leggendario chitarrista annuncia ufficialmente “The Best Of Genesis & Solo Gems 2026 Italian Tour”, che in autunno farà tappa nel nostro Paese con cinque concerti imperdibili, confermando ancora una volta il forte legame tra Hackett e il pubblico italiano.

Il tour italiano prenderà il via il 12 novembre 2026 a Torino, al Teatro Colosseo, per poi proseguire il 13 novembre a Legnano (MI) presso il Teatro Galleria. Il giorno successivo, 14 novembre, Hackett salirà sul palco del Palaubroker di Bassano del Grappa (VI). Dopo una breve pausa, la tournée riprenderà il 16 novembre a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, per concludersi il 17 novembre a Roma, nello storico Teatro Brancaccio. Tutti gli spettacoli sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion e Solo Agency Limited, garanzia di qualità e cura per ogni dettaglio.

Grande entusiasmo anche per la nuova formazione della band, che accompagnerà Steve Hackett in questo viaggio musicale attraverso i capolavori dei Genesis e le gemme della sua carriera solista. A fare il loro ingresso sono Lalle Larsson, straordinario tastierista svedese che prende il posto dello storico collaboratore Roger King, e Felix Lehrmann, potente e raffinato batterista tedesco che raccoglie l’eredità di Craig Blundell. I due nuovi membri si uniscono a una line-up già solidissima composta da Jonas Reingold al basso e cori, Nad Sylvan alla voce e Rob Townsend a sax, flauti e tastiere aggiuntive.

“Ho degli straordinari performers nella band e sono molto soddisfatto di questo livello di virtuosi. Questi ragazzi sono tutti professionisti incredibili”, ha dichiarato Hackett, sottolineando l’altissimo livello artistico del progetto. Parole che confermano come questo tour non sia una semplice operazione nostalgica, ma una celebrazione viva e potente di una musica senza tempo.

Il contributo di Steve Hackett alla storia dei Genesis resta infatti fondamentale. Il suo lavoro innovativo alla chitarra ha segnato in modo indelebile album leggendari come Nursery Cryme (1971), Foxtrot, Selling England by the Pound fino a Wind & Wuthering (1977), definendo uno stile che ancora oggi influenza generazioni di musicisti. Nei suoi concerti, Hackett riesce a fondere tecnica, emozione e rispetto filologico, offrendo al pubblico versioni intense e fedeli dei brani che hanno fatto la storia del rock progressivo.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone, e l’interesse è destinato a crescere rapidamente. “The Best Of Genesis & Solo Gems 2026 Italian Tour” si preannuncia come uno degli eventi rock più importanti dell’autunno 2026 in Italia, un’occasione unica per riascoltare dal vivo pagine immortali della musica, interpretate da uno dei loro protagonisti assoluti.