Street Fighter 6: Mai Shiranui si unisce al roster come secondo personaggio ospite

Il mondo dei videogiochi si prepara a dare il benvenuto a una nuova aggiunta al roster di Street Fighter 6: Mai Shiranui, la Kunoichi di SNK. La ninja preferita di tutti arriverà il 5 febbraio 2025 su diverse piattaforme, comprese PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

L’arrivo di Mai Shiranui come secondo personaggio ospite nella storia di Street Fighter ha suscitato grande entusiasmo tra i giocatori, che potranno finalmente sperimentare le sue mosse ispirate ai classici SNK con tocchi moderni delle meccaniche di Street Fighter 6. La ninja sarà disponibile in tutte e tre le modalità di gioco, incluso Fighting Ground e Battle Hub, e potrà essere affrontata come Maestro nel World Tour.

Nel trailer di gioco rilasciato in anteprima, i fan potranno ammirare l’agilità e la potenza di Mai Shiranui in azione, con mosse classiche e nuove capacità che renderanno ogni combattimento un’esperienza unica.

Mai Shiranui sarà disponibile con due outfit unici: uno ispirato al suo stile classico in Fatal Fury e l’altro basato sul suo look nel prossimo Fatal Fury: City of the Wolves. I giocatori potranno sbloccare l’Outfit 2 tramite i Fighter Coins o massimizzando il legame con il personaggio nel World Tour.

Mai Shiranui sarà disponibile per i giocatori che possiedono o acquistano l’Year 2 Character Pass o l’Year 2 Ultimate Pass, oltre che con i Fighter Coins. L’Year 2 di Street Fighter 6 vedrà l’arrivo anche di M. Bison, Terry, e successivamente di Elena.

Con l’inclusione di Mai Shiranui nel roster di Street Fighter 6, i giocatori potranno ampliare le loro strategie di combattimento e vivere nuove emozionanti sfide all’interno del gioco. Stay tuned per ulteriori dettagli su Street Fighter 6 e preparatevi a scatenare il vostro spirito combattivo con la ninja Kunoichi più famosa del mondo dei videogiochi.