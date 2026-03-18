Suzuki accende i motori: il 9 maggio arriva il Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit

Suzuki invita tutti gli appassionati di motori a vivere una giornata unica all’insegna della passione e dell’adrenalina. Il prossimo 9 maggio 2026, presso il celebre Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, si terrà la prima edizione del Suzuki Tester Day Experience, un evento dedicato a tutti gli amanti delle due e quattro ruote del marchio giapponese.

Nel cuore di uno dei più importanti tracciati italiani, la Casa di Hamamatsu proporrà un’intera giornata di prove, parate e attività pensate per celebrare lo spirito sportivo e la comunità Suzuki.

Tra le protagoniste della giornata ci saranno le due ruote. Gli appassionati potranno partecipare a turni in pista, nel kartodromo e su strada. I possessori di moto Suzuki potranno acquistare un pacchetto da quattro turni in pista a 150 euro. Grande attesa per il test ride esclusivo della nuova supersportiva GSX-R1000R, disponibile in turni da 20 minuti al prezzo di 40 euro.

Nel kartodromo, sarà possibile provare la supermotard DR-Z4SM con sessioni da 10 minuti al costo di 10 euro, mentre chi preferisce la guida su strada potrà accedere gratuitamente a un ampio programma di test ride della gamma Suzuki, con iscrizioni direttamente sul posto.

I modelli in prova comprendono alcune delle punte di diamante della gamma: V-Strom 800DE, V-Strom 800SE, V-Strom 1050DE e 1050SE, GSX-8S, GSX-8R, GSX-8T e GSX-8TT, GSX-S1000 EVO, GX, GT, DR-Z4S e DR-Z4SM. Alle ore 13:40 è inoltre prevista una parata in pista aperta a tutti i possessori di moto o scooter Suzuki, senza limiti di cilindrata o anno di produzione, per un grande momento di unione e spettacolo.

La giornata non sarà dedicata solo alle moto. Spazio anche alle quattro ruote con la Suzuki Swift Sport come protagonista. L’evento ospiterà infatti il raduno ufficiale delle Swift Sport, che si terrà all’interno del paddock del circuito. Gli appassionati della celebre hot hatch potranno condividere la propria passione e partecipare alla parata in pista delle 13:00.

I possessori di Swift Sport potranno inoltre acquistare turni in pista al prezzo di 25 euro per vivere in sicurezza l’emozione della guida sportiva. La parte formativa sarà affidata all’attività con Skid Car, che consentirà di sperimentare situazioni di scarsa aderenza in sicurezza, sotto la guida di istruttori professionisti. L’esperienza sarà gratuita, con iscrizione direttamente in loco.

Il Suzuki Tester Day Experience sarà a ingresso gratuito. Le attività in pista e le prove a pagamento potranno essere prenotate online, mentre le iniziative gratuite saranno accessibili con registrazione in giornata.